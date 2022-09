mophie lance le nouveau support de batterie portable MagSafe aux côtés de powerstation pro XL et plus encore

Avant la livraison de l’iPhone 14 ce vendredi, mophie lance maintenant une gamme de nouvelles stations de charge adaptées non seulement aux dernières nouveautés d’Apple, mais également à l’ensemble de votre transport quotidien. En tête d’affiche une nouvelle batterie portable MagSafe pouvant atteindre des vitesses de 15 W, il existe également trois autres offres sur les tablettes.

Lancement du support sans fil powerstation MagSafe de mophie

Juste après avoir passé en revue la nouvelle powerstation pro de 20 000 mAh, mophie est maintenant disponible avec une autre collection de chargeurs portables. Adoptant différentes approches avec une grande partie des mêmes éléments de conception recouverts de tissu, il existe aujourd’hui quatre nouvelles offres pour les utilisateurs d’Apple, en particulier ceux qui ont un iPhone 14 en route.

Le coup d’envoi est la dernière offre compatible MagSafe de la marque, le support sans fil powerstation. Cette offre de 129,95 $ offre une batterie interne de 10 000 mAh qui est emballée dans un design (form factor) de support qui peut soutenir votre appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. Quant à la façon dont vous pourrez profiter de cette puissance intégrée, mophie intègre un port UBS-C PD de 20 W pour alimenter à peu près n’importe quel appareil que vous pouvez brancher.

La véritable star de l’ensemble de fonctionnalités est le pad MagSafe, qui fait du support sans fil mophie powerstation une solution idéale pour les futurs propriétaires d’iPhone 14. Bien sûr, ceux qui utilisent un appareil des séries iPhone 12 et 13 sont également couverts. Le pad peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 15 W, bien que ce ne soit que pour les appareils Android. Tout comme la batterie portable officielle MagSafe d’Apple, vous ne vous attendez qu’à profiter des vitesses de 7,5 W du chargeur Qi à support magnétique compatible MagSafe.

Parallèlement à la nouvelle batterie portable MagSafe, mophie lance également d’autres batteries portables. En plus de la powerstation mini à 39,95 $ qui offre un moyen compact de se recharger avec une batterie de 5 000 mAh et un port USB-C PD de 20 W, il existe également des modèles plus performants détaillés ci-dessous. L’offre phare cette fois-ci, cependant, revient à la powerstation pro XL, qui est très similaire à la powerstation pro de 20 000 mAh que nous venons de passer en revue, mais avec une batterie de 25 000 mAh encore plus performante et des fonctionnalités de charge rapide de 100 W. Il existe trois ports USB-C PD qui peuvent tous être utilisés simultanément pour ravitailler les appareils. Vous débourserez 199,95 $ pour la construction recouverte de tissu.

La nouvelle gamme mophie powerstation comprend les éléments suivants :

powerstation mini (39,95 $) – Ne laissez pas sa taille vous tromper. La powerstation mini compacte contient une batterie interne de 5 000 mAh et offre jusqu’à 20 W de puissance PD pour sortir rapidement votre appareil du rouge. Son puissant port USB-C peut charger votre iPhone, AirPods ou iPad. Doté d’un corps en aluminium de qualité supérieure avec une finition microbillée, c’est le complément parfait à vos appareils Apple.

centrale électrique (59,95 $) – La powerstation fournit une alimentation rapide et portable avec deux ports USB-C PD, vous permettant de charger deux appareils à la fois 1 . Son design compact contient une batterie interne de 10 000 mAh et s'intègre parfaitement dans n'importe quel sac, sac à main ou porte-documents pour une alimentation en déplacement.

powerstation pro XL (199,95 $) – La powerstation pro XL contient une batterie interne de 25 000 mAh et fournit jusqu'à 100 W de puissance de charge rapide à tous vos appareils portables, y compris le MacBook Pro. Et avec trois ports d'entrée et de sortie USB-C PD, il peut charger jusqu'à trois appareils à la fois.

