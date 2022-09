Comment réinitialiser le Samsung Galaxy Z Flip 4 en usine [2 Méthodes]

Le Galaxy Flip 4 est le dernier clapet de Samsung. Le nouveau téléphone à clapet est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Si vous possédez un Galaxy Z Flip 4 ou envisagez d’en obtenir un, vous devez connaître des guides utiles tels que l’écran partagé, la capture d’écran et la réinitialisation d’usine. Ici, dans ce guide, nous expliquerons comment réinitialiser le Samsung Galaxy Z Flip 4 en usine.

La réinitialisation d’usine supprime toutes les données de l’appareil et le rend similaire à un nouveau. Il supprime également les applications tierces que vous avez installées sur le téléphone. Donc, avant de commencer, faites une sauvegarde des données que vous souhaitez récupérer plus tard.

Pourquoi avez-vous besoin de réinitialiser le Galaxy Z Flip 4 ?

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour réinitialiser l’appareil. S’il y a un problème avec l’appareil et qu’il n’y a pas de solution, une réinitialisation d’usine peut résoudre le problème. De plus, lorsque vous souhaitez vendre votre appareil, il est recommandé de réinitialiser l’appareil en usine pour supprimer toutes les données. Parfois, la mise à jour vers une version plus récente casse également l’appareil et dans ce cas, la réinitialisation est l’une des solutions.

Non seulement ces trois régions, mais il peut également y avoir de nombreuses autres régions. Donc, quelle que soit la raison dans votre cas, vous pouvez suivre ce guide.

Comment réinitialiser le Samsung Galaxy Z Flip 4

Il existe plusieurs façons de réinitialiser le Galaxy Z Flip 4 en usine. Ici, nous allons partager deux méthodes principales à l’aide desquelles vous pouvez réinitialiser votre téléphone et rendre l’appareil comme neuf. Étant donné que la réinitialisation supprimera toutes les données du téléphone, vous devez prendre en compte quelques points avant de réinitialiser votre téléphone.

Conditions préalables:

Faites une sauvegarde de votre téléphone

Chargez votre téléphone à au moins 50 %

Assurez-vous de vous souvenir du mot de passe de votre compte de messagerie

Réinitialiser Galaxy Z Flip 4 à partir des paramètres

Si vous pouvez accéder aux paramètres de votre téléphone, vous pouvez suivre cette méthode, sinon suivez la deuxième méthode. Je suppose que vous avez déjà sauvegardé des données importantes. Passons donc aux étapes.

Ouvert Réglages sur votre téléphone. Faites défiler vers le bas et trouvez le Direction générale paramètres et ouvrez-le.

Dans la gestion générale, vous trouverez plusieurs options. Faites défiler jusqu’au dernier et vous trouverez le Réinitialiser option.

Appuyez sur l’option, puis choisissez réinitialisation des données d’usine.

Le suivant montrera quelle action sera entreprise si vous choisissez d’effectuer l’option de réinitialisation d’usine. Si vous êtes d’accord avec les détails fournis, appuyez sur le Bouton Réinitialiser > Supprimer tout.

Cela supprimera toutes les données de votre téléphone et redémarrera plusieurs fois. Après la réinitialisation, vous devrez configurer à nouveau votre Galaxy Z flip 4.

Si vous souhaitez uniquement réinitialiser des parties spécifiques de l’appareil telles que les paramètres réseau, les paramètres système, etc., au lieu de choisir la réinitialisation d’usine, vous devez opter pour les options spécifiques disponibles.

Réinitialiser le Galaxy Z Flip4 à partir de la récupération

Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez suivre cette méthode. Ce guide fonctionnera même si vous ne parvenez pas à accéder aux paramètres ou même lorsque le toucher ne fonctionne pas. Nous utiliserons la récupération de stock du Galaxy Z Flip 4 pour réinitialiser et effacer toutes les données. La récupération est disponible sur tous les téléphones Android qui sont utilisés dans de nombreux cas. Voici comment utiliser Recovery pour réinitialiser le Galaxy Z Flip 4 en usine.

Branchez votre Galaxy Z Flip 4 au chargeur. À présent éteindre votre téléphone Galaxy. Appuyez et maintenez Alimentation et augmentation du volume boutons ensemble. Continuez à appuyer sur les deux boutons jusqu’à ce que vous voyiez le Récupération l’écran de votre appareil. Utilisez maintenant les boutons de volume pour atteindre le Effacer les données / réinitialisation d’usine option. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Sur la page suivante, appuyez sur Volume bas pour sélectionner Retour aux paramètres d’usine et appuyez sur le bouton d’alimentation pour réinitialiser le Galaxy Z Flip 4. Maintenant, cela effacera toutes les données de votre téléphone et réinitialisera votre appareil. Après le processus, votre téléphone redémarrera automatiquement. Configurez votre téléphone et vous êtes prêt à partir.

Ce sont donc les deux principales méthodes pour réinitialiser le Samsung Galaxy Z Flip 4. J’espère que vous avez trouvé le guide utile et que vous pourrez réinitialiser votre appareil. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

