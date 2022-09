iPhone 14 Pro repéré dans la nature avant la sortie de vendredi

Apple lancera les séries iPhone 14 et iPhone 14 Pro plus tard cette semaine. Alors que les clients attendent que leurs commandes arrivent vendredi, il semble que certaines personnes aient mis la main sur les nouveaux modèles d’iPhone 14 avant la sortie officielle.

L’une des vidéos a été partagée par un utilisateur de Twitter Voie technologique. Dans la vidéo de neuf secondes, il est possible de voir le nouvel iPhone 14 Pro Max dans la nouvelle finition violette. L’iPhone est actuellement sur la page « Bonjour », et l’utilisateur ne montre que l’arrière et l’avant de l’appareil pendant quelques secondes. Ils montrent aussi quelques cas et c’est tout.

La finition violette est l’une des deux nouvelles couleurs disponibles pour la série iPhone 14 Pro. L’autre est une nouvelle finition noire spatiale qui remplace l’ancien modèle en graphite. Cette vidéo fournit également un autre aperçu de la nouvelle fonctionnalité Dynamic Island qui remplace l’encoche.

Malheureusement, nous ne pouvons pas tout à fait dire s’il s’agit d’un iPhone 14 Pro destiné aux États-Unis. Les versions de l’iPhone 14 vendues aux États-Unis ne comporteront pas de découpe pour carte SIM sur le côté gauche, car Apple s’appuie entièrement sur la technologie eSIM cette année.

utilisateur Twitter Duan Rui a également partagé une autre prise en main du nouvel iPhone 14 Pro en violet. Dans cette vidéo, il est possible de mieux voir la finition violette, bien que l’utilisateur n’active pas non plus le smartphone.

Mais plus intéressant que ces deux vidéos, c’est qu’Apple TV+ Rupture star, Adam Scott, est allé sur Instagram pour montrer son nouvel iPhone 14 Pro en violet. Dans un post Instagram avant The Emmys, l’acteur a écrit :

Jour des premières. Première nomination aux Emmy, premier iPhone violet.

Alors qu’Apple donne généralement à la presse de nouveaux produits à tester avant la sortie officielle, elle a également récemment commencé à donner un accès anticipé à ses stars de TV+. C’est encore une autre façon pour la société de créer du battage médiatique avant une version majeure. Malheureusement, la photo de Scott ne montre pas grand-chose du design de l’iPhone 14 Pro à part la nouvelle bosse de l’appareil photo.

Malheureusement, cet iPhone 14 Pro n’a pas aidé de Severence montrant aux Emmy Awards d’hier soir. Ted Lasso a gagné gros, mais Rupture fait face à une rude concurrence dans ses catégories. Netcost-security.frChance Miller a écrit :

D’un autre côté, l’original Apple TV + Rupture n’a pas remporté les victoires dans les meilleures catégories dans lesquelles il a été nominé. Dans la catégorie très convoitée des meilleures séries dramatiques, Rupture a été battu par Succession. RuptureAdam Scott a été nominé pour le meilleur acteur principal dans la catégorie Drame, mais ce prix a été décerné à Jeu de calmar vedette Lee Jung-Jae.

Avez-vous repéré d’autres vidéos du nouvel iPhone 14 Pro dans la nature ? Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :