GoldenEye 007 sur Xbox est une réalité : résolution 4K en 16:9, réalisations et plus « à venir »

La mise à jour de GoldenEye 007 laisse les fuites derrière elle : c’est une réalité. Xbox One et Xbox Series X | S recevront « très bientôt » le classique Rare adapté à la technologie d’aujourd’hui. Nous parlons de résolution 4K, de format d’image 16:9, de réalisations et de contrôles améliorés (y compris le contrôle à double manette), entre autres éléments.

Au-delà de son arrivée dans l’abonnement Xbox Game Pass, tous ceux qui possèdent une copie numérique de Rare Replay le recevront sans frais supplémentaires. La cerise sur le gâteau de la compilation intervient plus de cinq ans après sa sortie. De plus, ils maintiendront le multijoueur local jusqu’à quatre joueurs.

« Depuis sa sortie originale en 1997, GoldenEye 007 est resté un classique bien-aimé dans le cœur et l’esprit de millions de fans à travers le monde », révèle le leader de Rare Craig Duncan. « Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer qu’une nouvelle génération de joueurs pourra bientôt découvrir le gameplay qui a défini le jeu de tir furtif, fidèlement recréé pour préserver l’action et l’excitation de l’original tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour l’ère moderne du jeu. . »

Également sur Nintendo Switch Online + pack d’extension

La nouvelle a coïncidé avec la révélation de la sortie de la version Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Cette édition jouable sur Nintendo Switch aura un avantage exclusif sur la Xbox : le mode multijoueur en ligne. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer à tous les modes et cartes inclus dans l’original sur le réseau.

Si vous avez manqué le Nintendo Direct d’aujourd’hui, le 13 septembre, vous pouvez lire le résumé en cliquant sur ce lien. La date de sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et la révélation de Fire Emblem : Engage ont été deux des annonces les plus marquantes de la présentation.

Source : fil Xbox