Informations sur la batterie Apple Watch Ultra: capacité mAH et impact LTE

La nouvelle Apple Watch Ultra est le plus grand changement apporté par Apple à l’Apple Watch depuis sa sortie d’origine. Avec un tout nouveau design, un accent sur la durabilité et les sports extrêmes, et une autonomie de plusieurs jours, l’Apple Watch Ultra est susceptible d’impressionner lors de son lancement officiel plus tard ce mois-ci.

Avant ce lancement, de nouveaux dépôts réglementaires ont révélé davantage de spécifications Apple Watch Ultra. La propre page produit d’Apple pour l’Apple Watch Ultra note également une mise en garde avec sa revendication de 36 heures.

Détails de la capacité de la batterie de l’Apple Watch

Tel que rapporté pour la première fois par MySmartPrice, la chose la plus notable révélée par ces dépôts est des informations supplémentaires sur la taille de la batterie. Selon les remplissages réglementaires, l’Apple Watch Ultra dispose d’une batterie 76 % plus grande que la batterie à l’intérieur de l’Apple Watch Series 8 de 45 mm et 92 % plus grande que celle de 41 mm.

Cela correspond à peu près à l’affirmation d’Apple selon laquelle l’Apple Watch Ultra peut durer jusqu’à 36 heures avec une charge, soit deux fois plus longtemps que l’Apple Watch Series 8 peut durer avec une charge. Voici les détails complets :

Apple Watch SE 40 mm : 245 mAh

Apple Watch SE 44 mm : 296 mAh

Apple Watch série 8 41 mm : 282 mAh Apple Watch série 7 41 mm : 284 mAh

Apple Watch série 8 45 mm : 308 mAh Apple Watch série 7 45 mm : 398 mAh

Apple Watch Ultra 49 mm : 542 mAh

Autonomie de la batterie de l’Apple Watch Ultra avec LTE

Pendant ce temps, il y a une friandise intéressante à noter en ce qui concerne la durée de vie réelle de la batterie de l’Apple Watch Ultra. Apple prétend que vous pouvez obtenir « jusqu’à » 36 heures d’autonomie de la batterie de l’Apple Watch Ultra. Comme le dit la page des caractéristiques du produit pour l’Apple Watch Ultra, cependant, vous verrez une baisse significative de la durée de vie de la batterie lors de l’utilisation de LTE.

Apple indique que l’Apple Watch Ultra peut durer jusqu’à 18 heures sur une seule charge lorsqu’elle est connectée au LTE :

Le mobile est intégré à chaque Apple Watch Ultra. Avec un plan de service, vous pouvez rester en contact avec jusqu’à 18 heures d’autonomie de la batterie LTE toute la journée. Il fonctionne presque partout avec l’itinérance internationale.

Apple affirme que sa revendication de 36 heures d’autonomie de la batterie est basée sur un total de huit heures de connexion LTE et 28 heures de connexion à l’iPhone via Bluetooth sur une période de 36 heures.

Chaque modèle d’Apple Watch a une autonomie de batterie plus courte lorsqu’il est utilisé uniquement sur LTE plutôt que couplé avec un iPhone à proximité via Bluetooth. Fait intéressant, Apple ne révèle pas les détails de la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Series 8 lorsqu’elle est connectée uniquement à LTE.

Au lieu de cela, Apple indique que son délai de 18 heures pour l’Apple Watch Series 8 est basé sur un total de quatre heures de connexion LTE et 14 heures de connexion à l’iPhone via Bluetooth sur une période de 18 heures.

