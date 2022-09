Sonos dévoile un Sub Mini plus abordable avec l’appairage des barres de son Beam et Ray

Aujourd’hui, Sonos a annoncé un nouveau subwoofer Sub Mini plus abordable qui, selon la société, offre « des basses audacieuses pour les pièces de petite taille ». Il présente le même design que la série Sub dans une option plus compacte.

Le nouveau subwoofer sera disponible en noir mat et blanc. Voici comment l’entreprise décrit ce produit :

« Nous sommes entrés dans une ère de streaming plus réfléchie qui privilégie la qualité à la quantité, avec des créateurs et des plateformes investissant dans des expériences de divertissement immersives qui placent le son premium au premier plan », a déclaré Maxime Bouvat-Merlin, SVP pour le matériel et les opérations chez Sonos. « Sub Mini est un ajout bienvenu à la famille Sonos, complétant notre gamme de produits home cinéma afin que les auditeurs puissent profiter d’un son de qualité cinéma qui leur donne l’impression d’être le personnage principal – ou le joueur – de leur contenu préféré. »

Dans un communiqué de presse, Sonos souligne que le Sub Mini est parfaitement adapté pour amplifier les basses dans les films, les jeux, la musique, etc.

Il offre deux woofers personnalisés et un traitement avancé pour générer des graves dynamiques sans bourdonnement ni cliquetis. Le traitement numérique du signal maximise la réponse des basses pour apporter une expérience similaire à un subwoofer plus grand. De plus, il peut être associé à des barres de son compatibles AirPlay, telles que les options Beam, Ray, One et One SL Sonos.

L’entreprise met en avant son design rond qui se fond « naturellement dans l’esthétique de votre maison sans prendre trop de place ni d’attention ». Enfin, la société fait l’éloge de sa configuration transparente.

Les utilisateurs n’ont besoin que de quelques pressions sur l’application Sonos pour mélanger et assortir différents haut-parleurs Sonos afin de créer le système audio parfait pour votre ambiance. Avec la fonction Trueplay, Sub Mini peut détecter et adapter le son du haut-parleur aux réflexions sur les murs et les meubles.

Le nouveau Sonos Sub Mini sera disponible le 6 octobre à 429 $. Vous pouvez consulter les offres de barres de son Beam ici et les offres Ray ici.

