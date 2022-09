Apple avertit maintenant Dark Sky pour les utilisateurs d’iOS de l’arrêt à venir

Apple va de l’avant avec son intention de fermer l’application météo Dark Sky à la fin de cette année. Si vous ouvrez l’application Dark Sky aujourd’hui, vous verrez un nouveau message contextuel vous indiquant que la « prise en charge de l’application Dark Sky » prendra fin le 1er janvier 2022. Cela survient un jour après le lancement d’iOS 16 avec plus de changements à l’application Météo intégrée…

Apple avait précédemment prévu de commencer à fermer l’application, le site Web et l’API Dark Sky à la fin de 2021. Ce changement a été retardé jusqu’à la fin de 2022, car Apple a continué à apporter des mises à niveau à l’application Météo intégrée ainsi qu’à lancer le nouvelle API WeatherKit. Apple a initialement acquis Dark Sky en mars 2020 et a utilisé la technologie pour effectuer un certain nombre de mises à niveau de son application météo intégrée.

Maintenant que WeatherKit est disponible pour les développeurs et que iOS 16 est accessible à tous, Apple informe officiellement les utilisateurs de son intention de fermer Dark Sky. Ceux qui espèrent un autre retard n’ont malheureusement pas de chance.

Un nouveau message a commencé à apparaître dans l’application Dark Sky aujourd’hui :

La prise en charge de l’application Dark Sky prendra fin le 1er janvier 2023. La technologie de prévision de Dark Sky est désormais améliorée et intégrée à l’application Apple Weather mise à jour.

En appuyant sur le bouton « Plus d’informations » dans le message, vous accédez directement à la liste de l’App Store pour l’application Apple Weather. La version d’hier d’iOS 16 incluait de nouvelles fonctionnalités pour l’application Météo :

Notifications de temps violent : Recevez une notification lorsqu’une alerte de temps violent est émise près de chez vous.

: Recevez une notification lorsqu’une alerte de temps violent est émise près de chez vous. Plus de détails sur la météo: appuyez sur n’importe quel module de l’application Météo pour afficher un nouvel ensemble de données plus approfondi, telles que la température horaire et les précipitations au cours des 10 prochains jours.

Apple propose également sa propre API WeatherKit aux développeurs, permettant aux applications tierces d’accéder à des données météorologiques hyperlocales et axées sur la protection des données et de la confidentialité des utilisateurs. Les prix d’utilisation de WeatherKit sont également beaucoup moins chers que les autres API météo, y compris Dark Sky. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle API WeatherKit ici.

