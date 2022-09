Pas un an de vie : Babylon’s Fall annonce sa fermeture, Square Enix jette l’éponge

La chute de Babylone est entrée dans nos vies le 3 mars 2022 et… disons simplement que ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions. Le jeu de Platinum Games, une action-aventure se déroulant dans un monde médiéval sombre et en décomposition, n’a pas dépassé 5 dans notre revue, où nous l’avons décrit comme « un désastre potentiellement rédempteur dans lequel Platinum Games se trompe du côté du nouveau venu et paie le prix. » pour n’avoir jamais fait de jeu de service auparavant. Malgré le fait qu’il y a quelques mois, il avait promis de renverser la situation, Square Enix a fini par jeter l’éponge et a décidé de mettre fin à l’agonie et de fermer les serveurs le 27 février 2023.

« En conséquence, nous avons également annulé les extensions et mises à jour à grande échelle que nous avions prévues. La saison 2 se terminera le 29 novembre, comme prévu, puis une dernière saison commencera au cours de laquelle, pour exprimer notre gratitude à tous les joueurs, nous mettra en œuvre autant d’événements que possible d’ici la fin du service », lit-on dans la déclaration sur le site Web du jeu. Il partage la roadmap suivante :

Ni Square ni Platinum n’étaient à perte

Malgré le fait que les données l’avaient prévenu (il n’avait que 8 personnes simultanées), tous les messages sur son avenir avaient été positifs à ce jour. Square Enix et Platinum Games avaient assuré à plusieurs reprises que malgré les chiffres Babylon’s Fall n’était pas en danger, mais on sait déjà que là où j’ai dit je dis Diego.

Platinum Games est plongé dans Bayonetta 3, avec lequel il veut renouveler le succès d’antan, et n’était pas d’humeur à perdre du temps sur des projets sans espoir pour l’avenir, quitte à accumuler des échecs plus récents (Scalebound, le remaster de Le Merveilleux 101. .. et ainsi de suite). Il en va de même pour Square Enix, qui a enregistré des pertes de plus de 200 millions de dollars l’an dernier et a été contraint de vendre Square Enix Europe (et avec lui des sagas comme Tomb Raider ou Deus Ex). Les deux se débarrassent d’une bouche supplémentaire à nourrir.

Coup de trompette pour Babylon’s Fall, 2022-2023.