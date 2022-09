Electronic Arts cherchera son propre Monster Hunter Triple A avec les créateurs de Dynasty Warriors

Electronic Arts publiera sous son label EA Originals le prochain projet Omega Force sous les auspices de Koei Tecmo. Le titre sera une nouvelle IP Triple A dans une version fantastique de Feudal Japan. Ils disent que ce sera « le prochain grand jeu de chasse », il semble donc qu’ils cherchent à rivaliser avec le géant de Capcom, Monster Hunter. Ils partageront plus de détails dans le courant du mois de septembre.

Nouvelle IP, Triple A et innovation : les clés du projet Koei Tecmo

« C’est un honneur de collaborer avec EA Originals et d’avoir le support d’une équipe au palmarès incroyable de lancements », révèle dans un communiqué Yosuke Hayashi, vice-président exécutif de Koei Tecmo Games. « L’équipe d’Electronic Arts embrasse pleinement notre indépendance créative et est devenue un partenaire inestimable en nous fournissant à la fois un support au développement et à la publication. »

Hayashi note que les ressources mondiales d’EA les aideront à « présenter un nouveau type de jeu de chasse à un public mondial » et à étendre leur portée « sur les marchés du monde entier ». L’histoire d’Omega Force dans l’industrie depuis sa fondation en 1996 s’est principalement concentrée sur le genre musou. Des franchises reconnues (notamment au Japon) telles que Dynasty Warriors, Samurai Warriors et Warriors Orochi font partie de son catalogue. Ils ont également travaillé sous des licences populaires telles que One Piece, Fist of the North Star, The Legend of Zelda, Fire Emblem, Berserk et Persona.

« Ils font passer le genre de la chasse au niveau supérieur, en fusionnant leurs talents éprouvés de gameplay de combat avec des mécanismes inattendus et innovants », a déclaré Jeff Gamon, directeur général d’EA Partners. « Nous avons hâte de présenter cette incroyable nouvelle aventure au monde tout au long de ce mois », conclut-il. La dernière partie de l’été réserve encore des surprises.

Source : communiqué de presse (Electronic Arts)