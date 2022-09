Un problème sur le site Web d’Apple fixe le prix de l’iPhone 14 à 777 777 $ / mois

L’inflation nous frappe tous, apparemment. La page d’accueil de la section iPhone du site Web d’Apple connaît actuellement un petit problème où l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont annoncés au prix très bas de 777 777 $ par mois – avant échange. Mise à jour: Le bug a maintenant été corrigé. Histoire originale ci-dessous.

En fait, le problème indique que tous les modèles d’iPhone sont répertoriés à cette marge insensée, même l’iPhone SE.

Bien sûr, c’est juste un drôle de problème de site Web (je crois que les prix sont calculés par région, donc il y a probablement une erreur de logique quelque part sur les CDN). En cliquant sur la page de précommande de l’iPhone, vous obtenez le prix correct.

Si vous ne voyez pas le prix de 777 777 $ sur le site Web d’Apple lorsque vous cliquez ici, il se peut que le problème n’affecte que certains serveurs CDN. Et bien sûr, Apple corrigera sûrement le bug rapidement.

N’oubliez pas qu’Apple n’a pas du tout modifié les prix de départ américains de la gamme iPhone 14. L’iPhone 14 commence à 799 $ pour 128 Go, comme l’iPhone 13. L’iPhone 14 Plus porte la taille d’écran de 6,7 pouces à son prix de départ le plus bas jamais enregistré, à 899 $. Et l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont au prix de 999 $ et 1099 $, le même que leurs homologues de l’iPhone 13 Pro il y a un an.

Un dollar fort n’est cependant pas une bonne nouvelle pour les acheteurs internationaux, car les prix en devises locales sont plus élevés que jamais en raison de la conversion des devises.

L’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis en vente ce vendredi 16 septembre. L’iPhone 14 Plus peut être commandé dès maintenant, mais les premières livraisons n’arrivent pas avant le 7 octobre, car les fournisseurs d’Apple ont signalé des retards de production. les écrans de ce modèle.

