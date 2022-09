Vous devez jouer cet hommage « vampiresque » de Maniac Mansion

Si l’on fait en ce moment un sondage auprès de tous ceux qui ont vécu le boom des aventures graphiques au milieu des années 80 et au début des années 90 pour savoir quelle est leur préférée, beaucoup diront que Maniac Mansion sans aucun doute, car c’est l’original, pratiquement le le premier que Lucasfilm Games a lancé en tant que tel avec son système SCUMM (ignorant The Labyrinth) et celui qui a peut-être joué dans le plus de mèmes et de versions au cours de ses presque 40 ans de vie.

Une version très vampirique

Le fait est que beaucoup de ces fans, et beaucoup d’autres qui ont rejoint cette fièvre pour Maniac Mansion de différentes générations, ignorent qu’il existe une version disponible qui donne une touche au script original. Au lieu d’un manoir plein de personnages étranges avec un savant fou, les ennemis sont maintenant des vampires, une lignée d’hommes et de femmes maudits qui vont nous faire comprendre que la dernière chose qu’ils veulent, c’est que nous entrions et changions leur des plans.

Le château est le nom avec lequel cette adaptation de Maniac Mansion est disponible à l’achat dès maintenant sur des plateformes comme Steam, où vous l’avez à un prix pratiquement renversant pour 0,99 euros, une remise de 80% sur les 4,99 qu’il coûte régulièrement base. Oh, et vous l’avez traduit en espagnol.

L’histoire de ce Château est très simple : « Le mal s’est emparé d’une petite ville. Mais un groupe d’aventuriers courageux a décidé d’organiser une expédition pour mettre fin au redoutable vampire. Recrutez un groupe d’aventuriers pour accéder au château et remplir votre mission. Mais préparez-vous car le château cache bien des surprises.

Même Ron Gilbert le recommande

La vérité est que de nombreux fans d’aventures graphiques n’avaient pas situé ce château sur le radar de leurs préférences, bien qu’il soit en vente depuis trois ans (depuis août 2019). Ce qui est curieux, c’est qu’il a été l’un des esprits pensants derrière l’original de 1987 qui a prêté main forte à sa diffusion. Et sinon, jetez un œil au tweet de Ron Gilbert qu’il a publié il y a quelques heures.

Il faut rappeler que Ron Gilbert était à l’époque le réalisateur de Maniac Mansion et qu’à partir de là, il ne s’est pas arrêté avec LucasArts à travailler sur toutes les aventures graphiques emblématiques de ces années : Zak McKracken et les Alien Mindbenders, Indiana Jones et la Dernière Croisade, The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, Maniac Mansion Day of the Tentacle et jusqu’à aujourd’hui, où nous aurons le troisième volet (canonique selon son principal créateur) de la saga des pirates, Return to Monkey Island.

Précisément, cette dernière version sera disponible à partir du 19 septembre pour PC et Nintendo Switch, dans laquelle elle est devenue l’un des moments les plus importants de 2022 pour des millions de joueurs à travers le monde. Quoi qu’il en soit, pendant que Return to Monkey Island se déroule, que diriez-vous de jouer à cette critique d’Ishar Games d’un Maniac Mansion avec des vampires?

Et vous, quelle est votre aventure graphique préférée de tous les temps ?