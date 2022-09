Assassin’s Creed Mirage, pourquoi êtes-vous revenu aux origines de la saga ?

Malgré le fait que les RPG Assassin’s Creed aient été couronnés de succès dans les ventes et dans les critiques, de nombreux fans ont crié au ciel pour les changements de gameplay qui ont été apportés au fil des ans. Assassin’s Creed Mirage, quant à lui, reviendra aux anciennes mécaniques et construira son récit de manière beaucoup plus linéaire. Parce que? Dans une interview accordée à Netcost, la directrice narrative Sarah Bealueu a partagé les raisons de cette décision.

« C’était quelque chose qu’une grande partie de l’équipe voulait faire depuis longtemps. Nous avons eu cette opportunité fantastique d’utiliser à nouveau Basim comme personnage, donc c’était trop bien de ne pas le faire. Avoir Basim comme chef de file nous a ramenés au Moyen-Orient et tout s’est très bien passé par la suite. » Ils se concentreront sur la furtivité, l’assassinat et le parkour, ce qui a affecté l’ensemble de la conception des niveaux.

Ce n’est plus une extension Valhalla

Assassin’s Creed Mirage est né comme une extension d’Assassin’s Creed Valhalla. Cependant, le projet est devenu très vite indépendant, selon les propres mots de Beaulieu. « et, ça allait être une extension, mais seulement pour quelques semaines », a-t-il déclaré à Netcost. Lorsqu’ils ont commencé à esquisser ce contenu, ils se sont rendus compte que la possibilité de concevoir le jeu qu’ils voulaient faire s’ouvrait à eux.

Le titre, développé par Ubisoft Bordeaux, a été construit sur la base des originaux. Cela indique que l’équipe s’est débarrassée des mécaniques RPG qui ont caractérisé les trois titres les plus récents de la saga, Origins, Odyssey et Valhalla. Le cadre principal est Bagdad, mais à des moments précis, nous nous rendrons à Alamut, l’une des forteresses légendaires des assassins.

L’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla se terminera dans The Last Chapter, l’épilogue du voyage d’Eivor à travers l’ère viking. Ce DLC sortira gratuitement à la fin de cette année. D’autre part, Assassin’s Creed Mirage sortira en 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Amazon Luna. Dans cette news vous pouvez découvrir toutes les éditions du jeu, qui peuvent d’ores et déjà être réservées.