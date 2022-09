Les communications satellite de l’iPhone 14 seront difficiles à copier pour les rivaux – voici pourquoi

La fonction de communication par satellite de l’iPhone 14 sera difficile à copier pour les rivaux, même si d’autres fabricants de smartphones peuvent être en mesure d’offrir des services plus limités.

Notre site soeur EspaceExploré la semaine dernière a révélé qu’Apple devait utiliser 85% de la capacité de Globalstar pour le service, et un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’il s’agit d’un accord contractuel datant de négociations en 2019…

Communications satellite iPhone 14

La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 était l’une des principales annonces faites lors de l’événement Apple de la semaine dernière, et la raison du nom Far Out et des visuels de l’espace.

Nous avons noté à l’époque comment Apple et Globalstar avaient résolu deux des problèmes clés des communications par satellite. Premièrement, la bande passante est très faible, ce qui prend beaucoup de temps pour transmettre même des messages texte. Deuxièmement, chaque satellite n’est entendu que pendant une courte période.

Une innovation clé est que le mode ne repose pas sur la transmission de messages en texte intégral. Au lieu de cela, il pose une série de questions, puis encode les réponses sous forme compressée. Étant donné qu’Apple sait quelles informations sont collectées dans quel ordre, il peut compresser les données à presque rien. Par exemple, la première question est : Qui a besoin d’aide ? Les options sont Moi, Quelqu’un d’autre et Plusieurs personnes. L’iPhone pourrait facilement envoyer un 1, 2 ou 3, le serveur du côté d’Apple le retransformant en libellé complet. Si la fonctionnalité pose cinq questions, cela pourrait facilement être encodé en quelque chose comme : 13225 plus la latitude et la longitude. Cela rend les communications par satellite beaucoup plus fiables.

Le service fonctionne via des satellites Globalstar spécialement conçus pour fournir des services aux smartphones.

Comme on le disait précédemment, Globalstar sera la société derrière le système de sécurité par satellite d’Apple. Fondée en 2001, Globalstar exploite une constellation de 24 satellites en orbite terrestre basse pour fournir des services aux téléphones mobiles équipés de satellites. Dans un dossier SEC publié lors de l’événement « Far Out » d’Apple, Globalstar prévoit d’allouer 85% de sa capacité réseau actuelle et future à Apple pour ce service.

Offre d’exclusivité

La le journal Wall Street rapporte que la capacité de 85% allouée à Apple est un accord contractuel, conclu à la suite de négociations remontant à 2019.

Les dirigeants de l’industrie des satellites affirment qu’Apple a pu s’implanter rapidement en approchant les sociétés de satellites dès 2019. Le fabricant d’iPhone a finalement conclu un accord exclusif avec Globalstar Inc. pour 85 % de la capacité du réseau de la société de satellites. Cette décision a empêché les fabricants de matériel concurrents d’utiliser l’infrastructure de Globalstar pour lancer des services concurrents. « Ils ont en quelque sorte verrouillé cela, et c’est vraiment à Apple de décider jusqu’où ils veulent aller », a déclaré Tim Farrar, président de la société de conseil dans l’industrie des télécommunications TMF Associates, notant que seules une ou deux autres sociétés ont la bonne combinaison de satellites déjà lancés et d’accès aux ondes sans fil pour atteindre efficacement les smartphones.

Huawei a battu Apple au poinçon avec sa propre annonce de communication par satellite avant l’événement d’Apple.

Beaucoup s’attendent à ce qu’Apple annonce aujourd’hui une fonctionnalité de texte par satellite, conçue pour être utilisée en cas d’urgence dans des zones isolées où aucune couverture mobile n’est disponible. Mais si c’est le cas, Huawei vient de battre Apple en annonçant la fonctionnalité, notant qu’elle sera disponible dans le Mate 50.

Cependant, la société ne propose que des communications unidirectionnelles, utilisant des satellites GPS chinois, et le téléphone n’est pas disponible aux États-Unis. Apple pourrait donc être en mesure de conserver son exclusivité avec la fonctionnalité pendant un certain temps.

Plus de services par satellite à venir

Combien de temps Apple conservera l’exclusivité est une grande question. Les communications par satellite avec les smartphones devraient devenir une grande entreprise, et un certain nombre d’entreprises travaillent dans ce domaine.

Par exemple, SpaceX et T-Mobile se sont associés dans un service quelque peu similaire, mais qui ne devrait pas être mis en service avant la fin de 2023. La société de téléphonie par satellite Iridium voit également un grand potentiel.

« Il y a plus d’un milliard de nouveaux smartphones par an. Il y aura quelque chose comme sept milliards de smartphones dans les années à venir », a déclaré le directeur général d’Iridium, Matt Desch, aux investisseurs en juillet. « Je pense que ce sera un marché important pour établir n’importe quel type de connexion à des appareils comme les smartphones, et je ne le limiterais même pas aux smartphones. »

Le plein WSJ pièce décrit également d’autres entreprises et leurs plans, mais sans aucun détail.

Photo : Kevin Schmid/Unsplash

