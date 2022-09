Le casque Meta Quest Pro révélé tel qu’il a été laissé dans la chambre d’hôtel; sera lancé avant le casque Apple

Le casque Meta Quest Pro devrait être lancé le mois prochain, et on pense qu’il a de nombreuses fonctionnalités en commun avec le prochain casque Apple qui devrait être lancé au début de l’année prochaine. Nous connaissions déjà le nom, et il semble maintenant que nous sachions à quoi ressemblent à la fois l’appareil et son emballage, grâce à un employé négligent.

Un exemplaire du casque, de ses contrôleurs et de l’emballage de vente au détail a été laissé dans une chambre d’hôtel, rappelant des souvenirs de la fois où un ingénieur Apple a laissé un prototype d’iPhone 4 dans un bar…

Casques de réalité virtuelle Facebook

Facebook a lancé son premier casque de réalité virtuelle, l’Oculus Rift, en 2016. Il s’agissait d’un appareil à prix moyen, à 600 $, et devait être connecté à un PC. Il a été suivi d’une version mise à jour, le Rift S.

La réalité virtuelle est devenue beaucoup plus simple et moins chère avec le lancement par Facebook de l’Oculus Go en 2018, avec un prix à partir de 199 $. Cette unité complètement autonome s’est vendue à plus de 2 millions d’unités au cours de sa première année environ et a été abandonnée en 2020.

Le Go a évolué pour devenir l’Oculus Quest, un autre casque VR autonome, bien qu’une mise à jour logicielle ultérieure l’ait rendu compatible avec les jeux Rift en mode connecté. Le prix de cette quête et de la suite 2 variait de 299 $ à 499 $.

Le lancement prévu de l’appareil n’a jamais été un secret : Meta a révélé l’année dernière qu’il travaillait sur un nouveau casque haut de gamme sous le nom de code Cambria. Le nom a été révélé par le développeur Steve Moser, qui a trouvé une référence au nom du produit dans l’application iOS.

Le créateur de vidéos de jeux, Zectaruiz Gaming, a publié une vidéo de faible qualité du casque et de ses contrôleurs, dans un emballage de vente au détail. De manière appropriée, la vidéo a été publiée sur Facebook (bien que la compression vidéo notoirement horrible de la plate-forme puisse expliquer la qualité).

Chercheur en sécurité Kévin Beaumont a tweeté que l’appareil avait été laissé dans une chambre d’hôtel et a republié la vidéo sur Twitter.

Bien que la boîte ait été étiquetée «Échantillon d’ingénierie», la finition et l’emballage suggèrent qu’il s’agit de la version finale, plutôt que d’un prototype antérieur.

Le casque est en plastique noir, avec des contours gris pour trois caméras à l’avant de l’appareil. Ceux-ci devraient permettre au Quest Pro de mélanger à la fois du contenu de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR).

Similitudes avec le casque Apple attendu

Le casque Quest Pro et Apple devraient avoir beaucoup en commun :

Appareil autonome

Graphiques haute résolution

Caméras externes

Mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée

Prix ​​à quatre chiffres

Le prix est une différence potentielle, cependant. Certains rapports Apple Headset ont suggéré que le modèle de première génération pourrait coûter jusqu’à 3 000 $, tandis que Meta vendrait son matériel à prix coûtant – ou même à perte – pour gagner de l’argent sur les applications. Apple a qualifié cela d’hypocrite.

Apple développerait trois casques. Le premier d’entre eux devrait être le plus cher et être lancé au début de l’année prochaine. Le nom peut être Reality Pro.

Apple développe trois nouveaux casques aux noms de code N301, N602 et N421. Le premier casque qu’Apple dévoilera s’appellera probablement Apple Reality Pro. Ce sera un casque de réalité mixte et « finira probablement par être le rival haut de gamme de la société avec le prochain Quest Pro de Meta » […] Le modèle N602 sera le successeur du premier modèle « et peut être un peu moins cher » [while] le modèle N421 est « le rêve de longue date d’Apple de lunettes de réalité augmentée ».

On pense toujours que le produit Apple Glasses est à des années du lancement.

