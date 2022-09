Actu: l’iPhone 14 Pro Max domine le premier week-end de précommandes, l’iPhone 14 Plus déçoit

Apple paie peut-être le prix d’être trop confiant concernant les modèles d’iPhone 14 standard. Selon l’analyste Ming-Chi Actu, les versions iPhone 14 et 14 Plus se vendent moins bien que l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 3, deux téléphones qui ont enregistré des ventes décevantes au début de leurs précommandes. En revanche, l’iPhone 14 Pro Max repensé se vend mieux que son prédécesseur.

Dans un article sur les réseaux sociaux, l’analyste d’Apple, basé sur le délai de livraison des magasins en ligne de l’entreprise sur les principaux marchés, affirme que les modèles réguliers de l’iPhone 14 ont un « mauvais » résultat par rapport à la série iPhone 13. D’autre part, Apple considère que les résultats de précommande de l’iPhone 14 Pro Max sont « bons » et « neutres » à propos de la version Pro.

On ne sait pas si Apple augmentera les prévisions d’expédition des modèles Pro, mais la probabilité que les iPhone 14 et 14 Plus (représentant environ 45 % des expéditions globales d’iPhone 14) coupent les commandes augmente. Suggérez aux investisseurs de surveiller récemment les principaux bénéficiaires des modèles Pro, qui pourraient battre la saisonnalité au 1T23 grâce à une plus grande répartition des expéditions de modèles Pro et à des prix de composants plus élevés. Les revenus de l’activité iPhone commenceront probablement à baisser de manière significative en septembre ou octobre pour les fournisseurs qui ne sont pas les principaux bénéficiaires des modèles Pro.

Actu dit que même s’il peut être difficile de trouver un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max en stock le jour du lancement, les clients trouveront facilement les modèles réguliers tels qu’ils sont actuellement, la précommande [for these models] est pire que l’iPhone SE 3 et l’iPhone 13 mini.

Alors que les clients ont clairement indiqué à Apple qu’ils ne voulaient pas d’un autre mini téléphone, il semble qu’ils ne veulent pas non plus d’un modèle Plus avec moins de modifications. Actu déclare que « la stratégie de segmentation des produits d’Apple pour les modèles standard a échoué cette année ».

L’analyste donne une dernière information sur la façon dont l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max continueront de se vendre et comment les modèles réguliers peuvent être une bonne option à long terme :

Sur la base du résultat actuel des précommandes, la forte demande pour les modèles d’iPhone 14 Pro durera probablement jusqu’en novembre au moins. Mais supposons qu’Apple n’augmente pas les commandes d’iPhone Pro par la suite. Dans ce cas, la réduction potentielle des commandes d’iPhone 14 et 14 Plus pourrait compenser la croissance des revenus d’Apple grâce à une meilleure gamme de produits iPhone (augmentation de l’ASP iPhone) à la fin du 4T22 ou du 1T23.

S’il est encore un peu tôt pour dire si Apple a échoué ou non dans sa stratégie iPhone pour 2022, il est important de noter que les analystes attendent généralement plus de la société Cupertino que des autres fabricants de smartphones.

Un rapport précédent indiquait que l’iPhone SE 3 serait responsable de la transformation d’un milliard d’utilisateurs d’Android en switchs. Bien que le modèle n’ait pas été un succès aux États-Unis, il a été à l’origine de fortes ventes d’iPhone en Europe.

De plus, d’autres marchés sont plus intéressés par les téléphones plus gros sans toutes les fonctionnalités premium, ce qui indique que l’iPhone 14 Plus dispose d’une tonne d’espace pour continuer à croître au cours des prochains trimestres.

Même ainsi, il est important de noter qu’Apple a pris beaucoup de risques en ne fournissant pas trop de différenciation entre la génération précédente et les modèles réguliers actuels.

