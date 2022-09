iOS 16 ajoute la fonctionnalité « Clean Energy Charging » pour iPhone plus tard cette année

iOS 16 est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone du monde entier, mais de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités sont encore à venir cette année. Au bas de son communiqué de presse aujourd’hui, Apple a tease une nouvelle fonctionnalité « Clean Energy Charging » avec une future mise à jour d’iOS 16. Voici comment cela pourrait fonctionner…

Charge d’énergie propre dans iOS 16

« Clean Energy Charging vise à réduire l’empreinte carbone de l’iPhone en optimisant les temps de charge lorsque le réseau utilise des sources d’énergie plus propres », déclare Apple.

Nous attendons toujours plus de détails sur la façon dont cela fonctionnera exactement. Sur la base de l’explication actuelle d’Apple, il semble qu’iOS 16 tentera de décharger la charge de l’iPhone à un moment où les réseaux électriques sont moins contraints et où une plus grande capacité d’énergie propre est disponible. Notamment, cela survient au milieu des inquiétudes concernant la capacité du réseau électrique dans des États comme le Texas et la Californie.

Ce sera l’une des multiples fonctionnalités d’optimisation de charge qu’Apple a ajoutées à iOS et à l’iPhone au cours des dernières années. Plus particulièrement, l’iPhone offre une fonction de « chargement optimisé de la batterie » conçue pour « réduire l’usure de votre batterie et améliorer sa durée de vie ». Cela se fait en réduisant le temps que votre iPhone passe à pleine charge.

Le communiqué de presse d’Apple confirme également que la bibliothèque de photos partagées iCloud sera lancée plus tard cette année, ainsi que des fonctionnalités telles que les activités en direct et la prise en charge de la norme Matter dans l’application Home. Nous attendons également toujours des fonctionnalités comme Apple Pay Later et la nouvelle application Freeform fournie avec iPadOS 16.

Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet des fonctionnalités qui sommes inclus dans la version d’aujourd’hui dans notre couverture complète ici. Avez-vous déjà mis à jour iOS 16 ? Quelles sont certaines de vos fonctionnalités préférées ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

