Apple lance iOS 16 au public ! Télécharger maintenant!

Après une longue attente, Apple lance enfin l’iOS 16 au public. La nouvelle version iOS est disponible après de nombreuses séries de tests bêta pour les développeurs et publics. La version publique d’iOS 16 est disponible pour prendre en charge les iPhones avec un tas de nouveaux changements et de nouvelles fonctionnalités.

Le nouvel iOS 16 est livré avec un numéro de build 20A362. Et comme il s’agit d’une mise à jour majeure et d’un saut depuis iOS 15, il est disponible en grande taille. La mise à jour pèse plus de 5 Go, alors assurez-vous d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

Quoi de neuf dans iOS 16 ?

iOS 16 est une mise à jour majeure avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une refonte visuelle par rapport à la dernière mise à jour iOS. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles iOS 16 fait partie des mises à jour iOS très attendues. Le plus grand changement dans iOS 16 est la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage. La nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage permet aux utilisateurs de choisir des fonds d’écran, des widgets, des polices et des couleurs pour la personnalisation. iOS 16 est également livré avec un support de fond d’écran dynamique et il a l’air cool.

Désormais, iOS 16 ne concerne pas uniquement le changement visuel, mais également l’ajout de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de la sécurité. La nouvelle version iOS permet aux utilisateurs de basculer facilement entre différents modes de mise au point en changeant simplement les fonds d’écran qu’ils ont précédemment configurés pour les modes de mise au point.

Les messages ont également reçu des mises à jour et les utilisateurs peuvent désormais modifier et rappeler le message dans un délai donné. C’est aussi l’une des fonctionnalités les plus attendues. D’autres modifications incluent des notifications repensées sur l’écran de verrouillage, des mises à jour en direct sur l’écran de verrouillage, de nouveaux outils dans Mail, la copie d’un objet à partir d’une image, la reconnaissance de texte dans les vidéos, etc.

Découvrez tous les changements en vous rendant ici.

Quels iPhones sont compatibles avec iOS 16 ?

Apple a révisé la liste des iPhones pris en charge cette année. Quatre iPhones éligibles pour iOS 15 ne recevront pas les nouvelles mises à jour iOS 16. Voici les iPhones compatibles iOS 16.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Si votre iPhone est éligible pour le nouvel iOS 16, vous pouvez enfin profiter de ses nouvelles fonctionnalités car la mise à jour est maintenant déployée au public.

Comment télécharger et installer iOS 16

Apple publie des mises à jour pour tout le monde le même jour et non par lots comme Android. Vous n’avez donc plus à attendre. Vous devez suivre certains points avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.

Une fois que vous avez suivi les points suggérés, vous pouvez suivre ces étapes pour installer la mise à jour.

Ouvrez le Réglages application sur votre téléphone. Allez maintenant à Général et le Mise à jour logicielle page. La nouvelle mise à jour apparaîtra. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le Télécharger et installer bouton. Attendez maintenant le téléchargement et il s’installera sur votre iPhone. Votre iPhone redémarrera et vous pourrez ensuite profiter du nouvel iOS 16.

Profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités de votre iPhone et ces guides vous aideront à vous familiariser avec iOS 16.