Carrot Weather pour iOS 16 apporte 20 widgets d’écran de verrouillage et 10 autres sections de mise en page personnalisées

Carrot Weather est sorti aujourd’hui avec une nouvelle mise à jour pour iOS 16 qui apporte plus de 20 widgets d’écran de verrouillage pratiques, 10 nouvelles sections de mise en page pour personnaliser votre configuration, une refonte majeure de plusieurs colonnes pour iPad, et plus encore. Lisez la suite pour tout ce qui est nouveau dans la version majeure.

La fonctionnalité principale de Carrot Weather 5.8 est les widgets d’écran de verrouillage pour iPhone dans iOS 16. Cela indique que vous pouvez obtenir une météo personnalisée détaillée en un coup d’œil sans avoir à déverrouiller votre iPhone et un accès instantané pour ouvrir Carrot Weather pour obtenir plus de données rapidement. Et il y a une tonne d’options avec plus de 20 choix.

Parmi les autres changements majeurs, citons 10 nouvelles sections pour personnaliser votre mise en page, une refonte multicolonne pour iPad qui vous permet de mieux personnaliser l’expérience et la prise en charge de l’utilisation d’Apple Weather comme source de données.

Nouvelles fonctionnalités majeures avec Carrot Weather sur iOS 16

Verrouiller les widgets de l'écran. Obtenez la météo sur votre écran de verrouillage avec une grande variété de widgets personnalisables. Il y a plus de 20 widgets en tout, y compris ceux avec des blagues CAROTTE sarcastiques, des graphiques de prévisions horaires et quotidiens et de petits widgets pour chaque point de données météo imaginable.

Refonte multicolonne de l'iPad. Affichez jusqu'à 3 colonnes de données météo dans votre mise en page pour transformer votre iPad en une station météo à part entière. Il s'agit d'une refonte majeure de l'expérience iPad (et d'un aperçu de la prochaine refonte de l'application Mac).

Apple Météo / WeatherKit. Modifiez la source de données de l'application pour obtenir des prévisions et des observations directement depuis Apple Weather.

Nouvelles rubriques. 10 nouvelles sections pour votre mise en page, y compris des graphiques linéaires et à barres pour une variété de points de données différents, ainsi que des sections axées sur les meilleurs moments pour observer les étoiles ou prendre des photos et des vidéos.

Carrot Weather 5.8 est maintenant disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit pour iPhone, iPad et Apple Watch. Les abonnements Premium, Ultra et Family sont disponibles sous forme d’achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

Notes de version complètes de Carrot Water 5.8 :

L’automne est presque là, sacs à viande ! Pendant que vous étiez occupé à récolter vos cultures pour vous préparer au début de l’hiver nucléaire, j’ai travaillé dur sur une nouvelle mise à jour importante de votre application météo préférée.

Verrouiller les widgets de l’écran

Obtenez la météo sur votre écran de verrouillage avec une grande variété de widgets personnalisables. (Les mises à jour automatiques en arrière-plan nécessitent un abonnement Premium Club.)

Style de mise en page multi-colonnes iPad

Affichez jusqu’à 3 colonnes de données météo dans votre mise en page pour transformer votre iPad en une station météo à part entière.

Nouvelles rubriques

Ajoutez des graphiques linéaires, des graphiques à barres, des photographies et des sections d’observation des étoiles à votre mise en page.

Météo Apple

Affichez les observations et les prévisions de la source de données Apple Weather. (Adhésion au Club Premium requise.)

Mais attendez, il y a plus !

– Ajout de 3 nouveaux emplacements secrets à retrouver.

– Refonte de l’écran des détails horaires pour faciliter le passage à différents jours de la semaine à venir.

– Ajout d’un tas de nouveaux détails à l’écran des détails du soleil.

– Refonte de l’écran des paramètres de l’iPad.

– Ajout de détails sur la date et le lieu où chaque score élevé a été atteint. (Uniquement disponible pour les partitions enregistrées après juin 2022.)

Maintenant, voyons comment faire de tout cet hiver nucléaire une réalité…

bisous bisous,

CAROTTE

