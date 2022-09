Plainte antitrust d’Apple au Mexique par l’ancien régulateur des télécommunications ; pas difficile de deviner pourquoi

Une autre plainte antitrust d’Apple a été déposée, cette fois au Mexique. Ce qui rend celui-ci inhabituel, c’est qu’il a été déposé par l’ancien chef de l’autorité de régulation des télécommunications du pays.

L’étrangeté qu’un ancien régulateur porte plainte s’explique probablement par le fait que l’individu en question est désormais consultant indépendant…

Apple fait face à un grand nombre d’enquêtes antitrust et de poursuites judiciaires dans le monde entier, l’App Store étant l’objectif principal.

Apple fait valoir qu’elle n’a pas de position dominante sur ce marché, car elle considère que le marché pertinent est soit celui des « smartphones », soit celui des « applications ». La société détenant une part minoritaire du marché des smartphones dans la plupart des pays où elle opère, elle estime ne pas pouvoir être considérée comme ayant une position dominante.

Les régulateurs de la concurrence ont tendance à considérer que le marché pertinent est celui des « applications iOS », et Apple a ici un monopole à 100% sur leur vente et leur distribution. Mis à part les cas marginaux, il n’y a aucun moyen pour un développeur de commercialiser une application iOS sans la vendre via l’App Store.

Des entreprises comme Epic Games affirment qu’elles devraient être autorisées à vendre des achats intégrés sans qu’Apple ne perçoive une réduction de leurs revenus. L’argument ici est qu’Apple nuit aux développeurs en prenant une partie de leurs revenus, et aux consommateurs en forçant les développeurs à facturer plus pour compenser la réduction d’Apple. Apple, en réponse, dit qu’il est parfaitement normal pour une entreprise de prendre une part des ventes qu’elle facilite.