Le créateur de The Boys défend durement l’actrice de Luz Estelar contre les attaques misogynes

Eric Kripke, le créateur de The Boys, a exprimé son malaise sur les réseaux sociaux après la plainte de l’actrice Erin Moriarty, Luz Estelar dans l’émission, pour avoir reçu des insultes misogynes et du harcèlement sur les réseaux sociaux, invitant tous ces fans toxiques qui s’éloignent de leur production super-héroïque pour ne pas revenir. C’est ainsi que des médias comme Variety se sont emparés après les publications du showrunner et responsable de la série Amazon Prime Video, avec un message clair : « Va te faire foutre et ne regarde pas The Boys, on ne t’aime pas. »

Erin Moriarty s’est sentie « réduite au silence et déshumanisée »

C’est ce qu’a récemment exprimé l’actrice Erin Moriarty sur ses réseaux sociaux après avoir reçu de nombreuses interactions de fans toxiques qui l’ont laissée « silencieuse et déshumanisée ». C’est ainsi que le relate l’interprète de Luz Estelar ou Starlight : « Je me sens paralysée. J’ai mis du sang, de la sueur et des larmes dans ce rôle… Cela me brise le cœur – j’ai percé une veine pour ce rôle et la pêche à la traîne misogyne est exactement ce contre quoi ce personnage parle. Cela n’a fait que renforcer mon muscle d’empathie et à tous ceux qui se rapprochent de moi : je te vois, je ne te déteste pas, je compatis et je pardonne. »

La réaction du patron de The Boys, Eric Kripke, ne s’est pas fait attendre, invitant les fans toxiques à partir et à ne jamais revenir : « Salut les trolls ! Premièrement, c’est littéralement le contraire du fichu message de l’émission. Deuxièmement, vous causez de la douleur à de vraies personnes avec de vrais sentiments. Etre gentil. Si vous ne pouvez pas être gentil, alors mangez un sac de bites, allez boire beaucoup dans le cul et ne regardez pas The Boys, nous ne vous aimons pas.

D’autres membres du casting de The Boys ont tenu à exprimer leur support à leur co-star : « Je te soutiens et ce que tu dis ici à 100%. Bien dit. Votre travail sur la série est et a toujours été stellaire et vous êtes belle à l’intérieur comme à l’extérieur. Continuez à briller », a écrit Antony Starr, le Patriote de la fiction. « Je t’aime Erin. Nous sommes tous là pour vous. Vous êtes une force de la nature tellement incroyable et talentueuse et je me considère incroyablement chanceuse de vous avoir rencontré. Continuez à briller. Laissez-nous les trolls. Nous vous soutenons », a ajouté Jack Quaid, qui joue Hughie.

The Boys reviendra l’année prochaine avec sa saison 4 avec une belle signature de la saga The Walking Dead.

Source | Variety