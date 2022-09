Les Apple Stores britanniques seront fermés le 19 septembre pour marquer les funérailles royales

Les funérailles nationales de la reine Elizabeth II ont lieu le 19 septembre et tous les Apple Stores britanniques seront fermés à cette date, en signe de respect.

La date a été déclarée jour férié, l’équivalent britannique d’un jour férié fédéral, la plupart des employés ayant le droit de prendre un jour de congé…

Au Royaume-Uni, les jours fériés sont des jours fériés nationaux. Il y a généralement huit jours fériés par an, mais le gouvernement peut en ajouter pour des occasions spéciales.

Il n’y a aucune obligation légale pour les employeurs d’autoriser le personnel à prendre ce congé, mais de nombreux contrats de travail stipulent que le personnel bénéficie de son congé annuel normal plus les jours fériés comme congé payé.

Les contrats du personnel de vente au détail stipulent généralement que le personnel peut être tenu de travailler les jours fériés, ce qui peut entraîner ou non une rémunération supplémentaire.

Les funérailles nationales de la reine Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre, et cela a été déclaré jour férié dans tout le Royaume-Uni.

Il appartient aux entreprises individuelles de rester ouvertes ou fermées à cette date, mais le gouvernement a demandé aux entreprises de faire preuve de sensibilité en la matière.

Cela permettra aux particuliers, aux entreprises et aux autres organisations de rendre hommage à Sa Majesté et de commémorer son règne, tout en marquant le dernier jour de la période de deuil national. […]

MacRumeurs rapporte que le personnel de l’Apple Store britannique a été informé que les magasins fermeront à cette date.

Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. À l’origine, le monarque – le roi ou la reine – avait le pouvoir absolu. Dans les temps modernes, le rôle du monarque est largement symbolique.

Alors que les lois sont encore techniquement promulguées par le monarque et promulguées par le roi ou la reine, tous leurs pouvoirs législatifs sont délégués au gouvernement en place.

Les opinions de la population britannique sur la monarchie varient considérablement, allant de ceux qui la considèrent comme offensante, à ceux qui la considèrent comme anachronique mais inoffensive, à ceux qui lui apportent leur ferme support.

Cependant, beaucoup de ceux qui ne soutiennent pas la monarchie en tant qu’établissement ressentent toujours du respect pour la façon dont la reine Elizabeth II a mené son travail. D’autres peuvent ressentir un lien avec ce qu’elle symbolisait pour eux. Le musicien Billy Bragg l’a dit ainsi :

Personnellement, je n’ai jamais eu de sentiments forts à propos de la monarchie et du rôle cosmétique qu’elle joue dans notre constitution. Mes préoccupations ont toujours porté sur la manière dont les pouvoirs qui étaient autrefois l’apanage exclusif du monarque ont été conférés au Premier ministre, permettant au titulaire de ce poste de déclarer la guerre et de signer des traités sans recourir au débat parlementaire. Espérons que l’ascension de Charles III lancera un débat sur le rôle de la monarchie dans une démocratie moderne, aidant peut-être à lancer des réformes telles que l’abolition de la Chambre des lords et une constitution écrite.

Cela dit, je veux prendre un moment pour réfléchir au décès d’une personne qui a joué dans notre vie nationale au cours des sept dernières décennies un rôle d’une importance inégalée. L’importance de la reine en tant que figure de proue m’est apparue clairement en 2007 lorsque j’ai vu un reportage sur l’inauguration du Mémorial des forces armées, en souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. En regardant la reine marcher le long d’une ligne d’anciens militaires qui avaient combattu dans toutes les guerres de la Corée à l’Afghanistan, j’ai été frappé par l’idée qu’il n’y a personne dans la vie publique britannique dont la présence à un événement pourrait être aussi significative pour un 80 vétéran d’un an ainsi qu’un dans la vingtaine.

Évidemment, c’est le produit de la longévité record de son règne […]

Pour les gens de mon âge, il y a une autre dimension qui donne à ce moment de notre histoire un caractère poignant qui défie les préoccupations rationnelles concernant la couronne et la constitution. […]

Mes parents étaient mariés [in the year of the crowning of the Queen] et, dans le cadre de cette cohorte élisabéthaine, ils ont vieilli avec la reine, les grands marqueurs de leur vie tombant au cours de la même période d’années. Ils étaient en uniforme ensemble, ils ont rencontré leurs partenaires ensemble, ont eu des enfants et plus tard des petits-enfants ensemble. Avec le départ de mes deux parents, la reine a perduré comme un rappel de qui ils étaient et de qui ils sont devenus. Elle était leur dernière représentante, encore visible dans la vie de notre nation.

Alors, quand ils l’enterreront la semaine prochaine, moi aussi je pleurerai – pas tant pour le décès d’un monarque, mais pour le décès d’une génération.