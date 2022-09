Confirmé Marvel World of Heroes, le nouveau jeu des responsables de Pokémon GO

Niantic, les responsables de succès tels que Pokémon GO, confirment leur prochain projet : MARVEL World of Heroes. La Casa de las Ideas apportera son univers de super-héros à la réalité augmentée depuis votre propre appareil mobile. Sa sortie mondiale est prévue pour 2023.

Que savons-nous de MARVEL World of Heroes ?

Peu de détails ont été partagés sur le jeu, si ce n’est qu’il suivra dans le sillage de la formule qui a catapulté Niantic vers la gloire. Les joueurs enfileront la cape de super-héros pour collaborer avec d’autres joueurs et alliés de la franchise Marvel contre « les super-vilains et les menaces interdimensionnelles ». Ils parlent de la grande approche comme d’une « expérience de jeu social », quelque chose qui ne nous prend pas par surprise.

Nous savons que les utilisateurs peuvent « créer leur propre identité de super-héros et leur histoire d’origine ». Quelle sera sa structure une fois transférée à la vie réelle ? Niantic souligne que votre devoir sera de patrouiller dans votre quartier pour éviter les crimes, qui se croiseront avec des missions accordées par des personnages bien connus pour mettre fin aux « menaces interdimensionnelles ».

Les responsables mettent un accent particulier sur le Multivers, qu’il faudra sauver des « menaces cosmiques et terrestres ». « Nous ne nous contenterons pas d’augmenter la réalité avec une seule version de l’univers Marvel, mais cela vous permettra de voyager dans plusieurs réalités alternatives du multivers Marvel avec différents personnages et histoires au même endroit », déclare Neil Melville, responsable du jeu. dans un communiqué de presse concepteur de MARVEL World of Heroes. Spider-Man, Captain America et Wolverine sont les trois premiers super-héros à confirmer leur apparition.

Bien que visant sa sortie en 2023, Niantic a partagé qu’ils commenceront « bientôt » la phase de sortie limitée sur certains marchés. Cette version bêta vous permettra de tester l’expérience de jeu sur des utilisateurs ordinaires afin de recueillir des commentaires pour la version finale. Actuellement, vous pouvez compléter la pré-inscription pour connaître la date à laquelle elle sera publiée sur votre territoire. Plus d’informations ici.

Source : communiqué de presse (Niantic)