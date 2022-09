Une vidéo montre les coulisses du tournage de la nouvelle publicité pour iPhone 14

Apple sait certainement comment faire bien paraître ses produits dans les images et les vidéos marketing, et la société a des publicités exceptionnelles. Avec l’annonce de la gamme iPhone 14 mercredi, Apple a publié une nouvelle annonce mettant en évidence les nouveautés de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. Maintenant, une vidéo montre les coulisses de la façon dont cette publicité a été tournée.

Dans de rares cas, Apple ou quelqu’un d’autre partage la façon dont les publicités de l’entreprise sont faites. C’est exactement ce que Cinemotion a fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cinemotion est une société spécialisée dans le tournage de films professionnels à l’aide de robots. Cela se traduit par des séquences uniques avec des mouvements qui ne peuvent tout simplement pas être effectués par des personnes tenant les caméras.

Dans le cadre de leur portfolio, Cinemotion et Movie Effects VFX ont partagé sur Instagram une brève vidéo montrant comment la publicité « Big and Bigger » pour iPhone 14 a été réalisée.

L’annonce montre plusieurs photos des nouveaux iPhones sous différentes perspectives. À certains moments, il y a des mouvements rapides qui changent la mise au point d’un appareil à l’autre, toujours avec quelqu’un tenant les téléphones derrière eux. Bien que ces images puissent sembler complètement créées par des effets spéciaux, tout a été filmé dans la vraie vie à l’aide de robots de mouvement.

Les acteurs ont été positionnés dans un studio blanc, et ils se tiennent là tenant les iPhones pendant que le robot fait tout le travail. Bien sûr, il y a toute une équipe derrière la caméra qui contrôle les mouvements du robot.

Septembre marque toujours le grand retour de la Keynote d’Apple. Cette fois, nous sommes vraiment fiers d’en faire partie, filmant le nouvel iPhone sous toutes ses facettes avec Ultra poussant les mouvements de caméra un peu plus loin.

Vous pouvez regarder la vidéo complète des coulisses sur Instagram. Bien sûr, n’oubliez pas de regarder la publicité finale de l’iPhone 14 ci-dessous :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :