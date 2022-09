Samsung n’arrête pas de parler de l’iPhone 14, et ça devient un peu effrayant

Avant même l’annonce de l’iPhone 14 mercredi, Samsung se moquait déjà d’Apple pour le manque « d’innovation » des nouveaux modèles d’iPhone. Maintenant que l’iPhone 14 a enfin été révélé au monde, la société sud-coréenne est de retour avec une nouvelle campagne marketing se moquant d’Apple pour ne pas proposer les fonctionnalités que les smartphones Samsung possèdent déjà.

Samsung fait des blagues avec l’iPhone 14

Dans un série de tweets, Samsung a partagé ses « réactions » aux « nouveaux appareils annoncés mercredi ». Bien que la société ne fasse aucune mention d’Apple, il est assez clair que la nouvelle campagne s’adresse aux utilisateurs d’iPhone 14 et d’iPhone.

Deux des tweets sont liés aux téléphones pliables, que Samsung propose depuis un certain temps déjà. Avec des messages comme « What the flip, Apple? » » et « Quelle est la prise sur le Fold, Apple ? Samsung se moque d’avoir présenté son premier téléphone pliable il y a plus de deux ans, alors qu’Apple n’en a toujours pas.

Une autre blague faite par Samsung est liée à l’appareil photo. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont dotés d’un nouvel objectif large de 48 MP, qui marque la première mise à niveau mégapixel de l’iPhone depuis l’appareil photo de l’iPhone 6s en 2015. Cependant, Samsung dit « 48 mégapixels ? Vous y êtes presque, Apple », alors que la société a introduit un capteur de 108 mégapixels avec le Galaxy S20 Ultra en 2020.

Mais la campagne ne s’arrête pas là. Comme l’ont noté certaines personnes, Samsung a même mis en place des panneaux d’affichage avec des blagues similaires. L’un d’eux dit que les appareils Galaxy sont capables d’enregistrer des vidéos en 8K depuis plus de deux ans, alors que même l’iPhone 14 Pro est toujours limité à la vidéo 4K.

Alors que certaines personnes semblent apprécier les blagues, d’autres ne voient pas comment elles peuvent convaincre quelqu’un de passer de l’iPhone à un smartphone Samsung.

Ce n’est pas la première fois

Il convient de noter que Samsung s’est toujours moqué des nouveaux iPhones. En 2016, la société a créé une série de publicités se moquant d’Apple pour avoir retiré la prise casque de l’iPhone, même si la société a fait de même avec les smartphones Galaxy peu de temps après.

Que pensez-vous de la dernière campagne marketing de Samsung ? Est-ce assez convaincant pour faire passer quelqu’un de l’un à l’autre ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :