Acciona et Microsoft Surface s’unissent pour une planète plus durable

Profitant de la « rentrée scolaire » et dans le but d’inciter les utilisateurs à continuer à parier sur la durabilité, le service de mobilité d’ACCIONA lance aujourd’hui une campagne avec la collaboration de Microsoft Surface. Au cours des prochains jours et jusqu’au 14 septembre, les personnes qui utiliseront le service de motos électriques proposé par ACCIONA dans différentes villes d’Espagne (Madrid, Valence, Barcelone et Séville) pourraient trouver plus d’une surprise.

Cadeaux Microsoft Surface sur les motos Acciona

D’une part, ACCIONA a caché des souris Microsoft Ocean Plastic Mouse dans les coffres de certaines de ses motos électriques. Un exemple de l’engagement important de Microsoft pour parvenir à une planète plus durable, puisque l’entreprise utilise des plastiques récupérés dans les océans pour sa fabrication. A côté, vous trouverez une brochure qui explique toute l’action et qui est faite de papier « plantable ». Celui-ci contient des graines dans sa composition et est 100% recyclable. Une fois les informations qu’il contient lues, il est possible de le planter et de lui donner une seconde vie en le transformant en plante.

D’autre part, les utilisateurs peuvent participer, via le profil Instagram d’ACCIONA, au tirage au sort de quatre Surface Laptop Go 2. Et comme c’est le cas pour toute la famille Surface, les matériaux de cet équipement ont été soigneusement sélectionnés. Minimiser l’impact de la production sur l’environnement.

Microsoft Surface synonyme de durabilité

Depuis quelques années, la digitalisation et les scénarios hybrides qui unissent le présentiel et le numérique sont devenus des facteurs clés à prendre en compte. Désormais, les utilisateurs ont besoin de la meilleure technologie partout. Et, s’adaptant à ce contexte, Microsoft a conçu des appareils et des accessoires pour offrir les fonctionnalités haut de gamme de la famille Surface dans des formats portables, sans sacrifier des éléments tels que les performances, la sécurité ou la durabilité.

Microsoft est responsable de toutes les phases de la création de ses produits matériels. De la conception originale, à sa conception, au respect de toutes les réglementations de chaque région, au développement, à la fabrication, au conditionnement et à la distribution. Ainsi, l’entreprise peut s’engager à accroître la durabilité tout au long du processus, depuis la chaîne d’approvisionnement elle-même. En ce sens, Microsoft a une stratégie pour 2030 sous la devise «Conception saine, planète saine”. D’ici 2025, elle s’engage à éliminer les plastiques à usage unique dans ses emballages, et d’ici 2030, les emballages et appareils Surface seront 100 % recyclables.

Par ailleurs, Microsoft collabore avec des organisations de recyclage du monde entier avec lesquelles il met en œuvre des plans de collecte. Travailler avec vos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour faciliter le processus de retour et la gestion de la fin de vie des appareils, des batteries et des emballages.

Acciona parie sur une mobilité plus propre

De son côté, ACCIONA est une entreprise neutre en carbone depuis 2016. Ses motos électriques sont alimentées à 100% en énergie renouvelable, contribuant à une mobilité plus durable dans les villes. Depuis le début de leur déploiement en 2018, ils ont évité l’émission de 3 tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an et ont effectué l’équivalent de 1 000 voyages autour du monde. Actuellement, ils se trouvent dans quatre villes espagnoles : Madrid, Valence, Barcelone et Séville.

En plus de réduire les embouteillages et les nuisances sonores, ce type de transport est particulièrement utile pour les trajets interurbains. Capable d’atteindre jusqu’à 100 km/h, ce qui les rend également adaptés aux routes rapides.