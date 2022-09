L’action antitrust du DOJ contre Google pourrait voir Apple perdre des milliards de dollars par an

Une action antitrust du DOJ contre Google pourrait voir Apple perdre des milliards de dollars par an sur ses revenus de services. Le ministère de la Justice (DOJ) conteste la légalité du paiement par Google à la société de Cupertino d’une somme énorme pour rester le moteur de recherche par défaut sur les iPhones.

Alors qu’Apple fait l’objet d’une enquête antitrust sur plusieurs fronts différents, ce cas particulier vise Google…

Paiement annuel de Google à Apple

Ouvrez n’importe quel navigateur Web sur un iPhone et entrez une requête de recherche dans la barre d’adresse/de recherche intégrée, et c’est Google qui obtient ce trafic. Vous pouvez modifier ce comportement si vous le souhaitez, en optant plutôt pour un moteur de recherche différent, mais presque personne ne le fait – ou, dans le cas des normaux – ne vous connaît même pas. boîte fais le.

Cela indique que les propriétaires d’iPhone et d’iPad sont une source de revenus extrêmement lucrative pour Google. Non seulement parce qu’ils apportent beaucoup de trafic, mais parce que ceux qui possèdent un kit Apple sont un groupe démographique particulièrement précieux. Les publicités placées devant les utilisateurs d’iPhone peuvent attirer une prime.

Pour préserver sa position, Google verse à Apple une somme annuelle, considérée comme un pourcentage des revenus publicitaires générés par les utilisateurs d’Apple.

Aucune des deux sociétés ne divulgue le pourcentage ou le montant, mais le cache simplement dans la catégorie des revenus des services. Cependant, un procès a révélé qu’il s’agissait d’un milliard de dollars en 2014.

Depuis lors, la somme aurait augmenté de façon spectaculaire, avec des estimations éclairées de 3 milliards de dollars en 2017, triplant à 9 milliards de dollars en 2018, passant à 15 milliards de dollars l’année dernière et estimée à 18-20 milliards de dollars cette année.

En prenant l’exemple des quatre derniers trimestres, le chiffre d’affaires total déclaré d’Apple pour les services était d’un peu plus de 77 milliards de dollars. Si 15 milliards de dollars provenaient de Google, cela représente 19 %. Même selon les normes Apple, c’est une énorme somme d’argent.

Action antitrust du DOJ contre Google

Tout cet argent est maintenant menacé. Bloomberg rapporte que le DOJ accuse Google de comportement anticoncurrentiel en versant le paiement « énorme » à Apple afin de maintenir sa position dominante dans le secteur de la recherche.

Google verse des milliards de dollars chaque année à Apple, Samsung et à d’autres géants des télécoms pour maintenir illégalement sa place de moteur de recherche n°1, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice à un juge fédéral. L’avocat du DOJ, Kenneth Dintzer, n’a pas révélé combien Google dépense pour être le moteur de recherche par défaut sur la plupart des navigateurs et tous les téléphones mobiles américains, mais a décrit les paiements comme des « nombres énormes ». « Google investit des milliards dans les défauts, sachant que les gens ne les changeront pas », a déclaré Dintzer au juge Amit Mehta lors d’une audience à Washington qui a marqué la première confrontation majeure dans l’affaire et a attiré de hauts responsables antitrust du DOJ et le procureur général du Nebraska parmi les spectateurs. . « Ils achètent l’exclusivité par défaut parce que les défauts comptent beaucoup. » Les contrats de Google constituent la base du procès antitrust historique du DOJ, qui afirme que la société a cherché à maintenir son monopole de recherche en ligne en violation des lois antitrust. Les procureurs généraux des États poursuivent une poursuite antitrust parallèle contre le géant de la recherche.

L’audience a été la première étape de ce qui sera un processus long et fastidieux. Le procès lui-même ne devrait pas avoir lieu avant l’année prochaine, et si Google perd, il fera sans aucun doute appel. Il ne semble pas non plus y avoir de risque de perte de revenus passés, car c’est Google plutôt qu’Apple qui est accusé d’actes répréhensibles. Mais ces gros chèques de paie peuvent ne pas durer trop longtemps.

Photo : Jingming Pan/Unsplash

