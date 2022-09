Stalker 2 va longtemps : Microsoft rend l’argent aux acheteurs qui l’ont réservé

Annoncé en 2010, annulé en 2012, ressuscité en 2018 et plus dans l’ombre que sur scène depuis, Stalker 2 est une copie conforme de ce qui s’est passé avec le Stalker original. Le jeu est d’une telle incertitude que, selon diverses sources, Microsoft a commencé à restituer l’argent à ceux qui l’avaient acheté et réservé dans sa boutique. De plus, la société a également retiré l’option de se procurer le jeu dans certains pays et les retours sont accompagnés d’un message indiquant comme raison qu' »il n’y a pas de date confirmée dans son avenir ».

C’est dommage, car Stalker était prévu pour le 8 décembre 2022 et était l’une des grosses sorties de Microsoft pour ce cours. Le jeu a été repoussé à 2023 en raison de la guerre en Ukraine, et même si nous espérions que ce serait plus tôt dans l’année, les choses ne semblent pas si bien se passer. Ses créateurs, les gars de GSC Game World, sont des Ukrainiens, ils ont dû faire face à l’invasion russe et se sont impliqués dans la défense de leur pays jusqu’aux dernières conséquences. Ils l’ont montré dans une vidéo émouvante sur la façon dont la guerre les a affectés et ont même changé le nom du projet de Stalker 2: Heart of Chernoby à Stalker 2: Heart of Chornobyl (au lieu de Chernoby, Chornobyl, avec ‘o’, qui est comme la zone est connue en ukrainien et comment ils détectent s’ils parlent à un infiltré local ou russe).

STALKER 2 est-il à nouveau coupable d’ambition excessive ?

Il est important que GSC Game World prenne autant de temps que nécessaire, à la fois pour éviter les problèmes et pour assurer la sécurité de ses développeurs et de son pays. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que ce qui s’est passé avec l’original se répète, qui a péché avec une ambition excessive et était au bord de l’abîme à plusieurs reprises. Cela aspirait déjà à bien plus que ce que la technologie permettait à l’époque, et Stalker 2 cherche à être encore plus profond et plus complet.

Pour y parvenir, il présentera le soi-disant A-Life 2.0, un « système de simulation mondiale » qui fera en sorte que Tchernobyl, ou Tchernobyl, se comporte plus naturellement que jamais. Il révolutionnera le genre bac à sable en adaptant le comportement de sa faune, sa flore et ses habitants aux changements continus que nous provoquons dans la Zone, la carte du jeu. Tout changera en fonction de nos actions et décisions et il y aura une expérience unique pour chaque utilisateur. Une expérience maintes fois promise, rarement réalisée et encore plus immersive si possible que celle du premier, que peu ont réussi à imiter dans les 15 années qui se sont écoulées depuis son lancement.

En plus de cela, le jeu sera un affichage graphique, puisque Stalker 2 utilisera le SSD des nouvelles consoles pour les temps de chargement, prendra en charge RTX (à la fois en série X et en série S) et atteindra une résolution 4K (en Série X). Ses créateurs pensent que grâce à cela, ce sera « l’expérience définitive » avec laquelle ils ont rêvé lors du développement de l’original.

Espérons donc que l’incertitude sur tous les fronts se termine rapidement et que l’on puisse vraiment profiter de ce qui, à sa sortie, s’appelle être l’un des shooters de son année : Stalker 2.