Les précommandes d’iPhone 14 sont désormais ouvertes, premières livraisons le 16 septembre

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro sont désormais disponibles en précommande via l’application Apple Store ainsi que sur l’Apple Store en ligne. Les nouveaux appareils ont été annoncés lors de l’événement Apple mercredi et contiennent un certain nombre de mises à jour, allant du matériel de caméra amélioré à la connectivité par satellite, la nouvelle île dynamique, et plus encore.

Comment précommander l’iPhone 14

Avec les précommandes maintenant ouvertes, vous pouvez vous diriger vers l’application Apple Store ou Apple Store Online pour sécuriser votre nouvel iPhone 14 brillant. Comme d’habitude, l’Apple Store s’est déconnecté ce matin en préparation des précommandes et revient lentement en ligne . Votre meilleur pari pour l’expérience la plus rapide est via l’application Apple Store, car la boutique en ligne revient généralement en ligne quelques minutes plus tard.

Parallèlement à l’Apple Store, vous pouvez également passer votre précommande d’iPhone 14 auprès de plusieurs opérateurs différents, y compris les trois grands aux États-Unis. Beaucoup de ces transporteurs proposent également des offres de reprise assez lucratives.

La gamme iPhone 14 est disponible en quatre modèles différents : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont caractérisés par des mises à niveau de la caméra principale, une nouvelle caméra frontale avec autofocus, connectivité satellite et détection de collision. Le plus grand changement est peut-être l’ajout du nouveau modèle iPhone 14 Plus, qui offre aux acheteurs un moyen d’obtenir le plus grand écran d’iPhone à un prix inférieur à 1000 $.

Pendant ce temps, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont des mises à niveau beaucoup plus spectaculaires par rapport à leurs prédécesseurs. Les appareils offrent un tout nouvel îlot dynamique au lieu de l’encoche. L’île dynamique abrite non seulement l’identification de visage et la technologie de caméra frontale, mais est également complètement interactive et sert de zone de barre d’état à l’échelle du système.

Les autres mises à niveau de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max incluent un nouvel appareil photo principal de 48 MP, des performances améliorées avec la puce A16, un nouvel écran toujours activé, la détection de collision, la connectivité par satellite, etc.

Le prix de l’iPhone 14 se décompose comme suit :

iPhone 14 – À partir de 799 $ pour 128 Go

iPhone 14 Plus – À partir de 899 $ pour 128 Go

iPhone 14 Pro – À partir de 999 $ pour 128 Go

iPhone 14 Pro Max – À partir de 1099 $ pour 128 Go

Les premières précommandes de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max arriveront le vendredi 16 septembre. Les premières précommandes de l’iPhone 14 Plus arriveront le vendredi 7 octobre.

Avez-vous pré-commandé un nouvel iPhone 14 ce matin ? Quel modèle as-tu acheté ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :