Les cœurs SiFive RISC-V et les processeurs Microchip propulseront les futures missions spatiales de la NASA

Pourquoi c’est important : Le X280 est un nouveau processeur RISC-V en cours de développement pour survivre aux conditions difficiles de l’espace extra-atmosphérique et permettre aux scientifiques de la NASA d’accomplir leurs prochaines missions. Les attentes sont élevées : au moins 100 fois plus de puissance de calcul, tout en gardant la même consommation d’énergie.

La NASA effectuera bientôt une mise à niveau significative des systèmes utilisés dans ses ordinateurs de vol spatial, en adoptant l’architecture RISC-V développée et fournie sous des licences open source. La NASA a sélectionné SiFive pour fournir les cœurs de processeur, un choix approprié car la société basée à San Mateo, en Californie, a été fondée il y a 7 ans pour développer du hardware basé sur RISC-V (où « V » indique qu’il s’agit du jeu d’instructions RISC de cinquième génération) et mettre processeurs compatibles sur le marché.

SiFive est une société de puces sans usine, donc la production réelle des puces sera entre les mains de Microchip Technology, une société basée à Chandler, en Arizona, spécialisée dans la fabrication de microcontrôleurs, de puces EEPROM et d’autres produits IC.

La NASA a attribué un contrat de 50 millions de dollars aux deux sociétés, prévoyant la livraison finale du nouveau processeur X280 dans un délai de 3 ans. X280 sera la base informatique du projet High Performance Spaceflight Computing (HPSC), l’initiative de la NASA pour concevoir et développer une nouvelle technologie de vol spatial capable de fournir « au moins » 100 fois la capacité de calcul des systèmes actuellement utilisés, tout en utilisant la même quantité d’énergie .

Le X280 remplacera le processeur RAD750, un processeur vieillissant basé sur PowerPC fabriqué par BAE Systems et utilisé dans plusieurs missions de la NASA depuis 2005. Le rover Mars Perseverance et le télescope James Webb récemment lancé sont deux des efforts spatiaux les plus célèbres rendus possibles par le RAD750. CPU.

Le processeur X280 actuellement en développement pour le système HPSC utilisera 8 cœurs vectoriels SiFive Intelligence RISC-V avec 4 cœurs supplémentaires, ce qui fournira le saut de capacité de calcul que la NASA projette avant de retirer les ordinateurs spatiaux d’aujourd’hui. Selon SiFive, l’augmentation massive des performances contribuera à ouvrir de nouvelles possibilités pour les rovers autonomes, le traitement de la vision, le vol spatial, les systèmes de guidage, la communication et d’autres éléments de mission dans l’exploration spatiale.

Une autre caractéristique primordiale du X280 sera sa tolérance aux radiations : HPSC sera spécialement conçu pour survivre à l’environnement spatial difficile et hostile, contrôlant de nombreuses activités spatiales sans aide possible de la Terre et garantissant sa capacité à fonctionner et à fournir des résultats fiables pour les applications les plus critiques. opérations.