Apple Watch Ultra : Apple inspire à nouveau – pour beaucoup d’argent

Les keynotes d’Apple de septembre étaient autrefois la vitrine des nouveaux iPhones, et les utilisateurs attendaient avec impatience les nouvelles fonctionnalités des smartphones que le fabricant californien sortirait d’un chapeau. Cette fois, l’Apple Watch a volé la vedette au nouvel iPhone 14. Surtout, le nouveau Lucky Punch d’Apple : l’Apple Watch Ultra.

Et il a en fait tout ce que vous avez toujours espéré d’une Apple Watch : une autonomie plus longue, un boîtier plus robuste, un GPS plus précis, un écran plus grand, un contrôle plus facile, une meilleure qualité du haut-parleur et du microphone, un mode nuit, une boussole en direct, un profondimètre pour la plongée. . Apple la commercialise comme la « montre de sport ultime » :

Surtout, vous remarquerez une chose dans la présentation intégrée ci-dessus que vous n’aviez pas vue de la part d’Apple depuis longtemps : une sorte d’espièglerie. Voilà enfin un produit avec lequel le fabricant voulait vraiment se défouler, qui réalise les rêves et qui laisse couler l’esprit d’innovation. Une Apple Watch Series 7 ou 8 ou simplement SE est agréable à avoir. En comparaison, une Apple Watch Ultra est l’appareil censé apporter le plaisir ultime.

Mode nuit sur l’Apple Watch Ultra

Apple Watch 8 contre Apple Watch Ultra

Apple Watch Série 8 Apple Watch Ultra Corps de 45 ou 41 mm, écran Retina LTPO OLED toujours allumé avec 1 000 nits Corps de 49 mm, écran Retina LTPO OLED toujours allumé avec 2 000 nits Puce S8 avec processeur double cœur 64 bits, puce sans fil Aple W3, puce ultra large bande U1 Puce S8 avec processeur double cœur 64 bits, puce sans fil Aple W3, puce ultra large bande U1 Protégé contre la poussière selon IP6X, boîtier en aluminium ou en acier inoxydable (verre saphir également pour l’acier inoxydable), étanche à la baignade et étanche jusqu’à 50 m IP6X résistant à la poussière, norme militaire testée 810H, verre saphir avec protection des bords, boîtier en titane, étanche à la natation, étanche à 100 m, plongée sous-marine à 40 m 4G/3G et GPS (sur les modèles mobiles), WiFi n, 2,4 et 5 GHz, Bluetooth 5.0 GPS 4G/3G et bi-fréquence, WiFi n, 2.4 et 5 GHz, Bluetooth 5.3 Autonomie de la batterie jusqu’à 18 heures (encore plus avec le mode d’économie d’énergie à venir) Autonomie de la batterie jusqu’à 36 heures (encore plus avec le mode d’économie d’énergie à venir) Application d’oxygène sanguin, ECG, détection de température, journal de cycle avec estimations d’ovulation, SOS d’urgence, appels d’urgence internationaux, détection de chute, détection d’accident, application boussole avec points de cheminement et backtack, altimètre toujours activé, mobile avec itinérance internationale, capteur SpO2, électrique et capteur cardiaque optique Application d’oxygène sanguin, ECG, détection de température, journal de cycle avec estimations d’ovulation, SOS d’urgence, appels d’urgence internationaux, détection de chute, détection d’accident, application boussole avec points de cheminement et backtack, altimètre toujours activé, mobile avec itinérance internationale, capteur SpO2, électrique et capteur cardiaque optique Haut-parleurs et microphone de 2e génération Jauge de profondeur avec capteur de température de l’eau, Sirène 86 décibels, Bouton d’action personnalisable, Deux haut-parleurs, Anneau de trois microphones, Beamforming Prix ​​: Version GPS seul : 499 euros, GPS + mobile : à partir de 619 euros, avec boitier titane et mobile : à partir de 849 euros Prix ​​avec GPS + Mobile : 999 euros

999 euros – trop cher ?

L’Apple Watch Ultra arrive-t-elle au bon moment ? Ici, je dirais oui et non. D’une part, la pandémie corona a de nouveau montré à de nombreuses personnes leur propre profil de mouvement. Beaucoup ont profité de la pandémie pour redécouvrir le sport par eux-mêmes et ont toujours une smartwatch au poignet comme une sorte de coach personnel. Pendant ce temps, d’autres réalisent qu’ils veulent se rattraper. Et maintenant, Apple propose une montre entièrement dédiée au sport et qui serait même adaptée aux athlètes de l’extrême.

Massif – et donc avec de la place pour une batterie plus grande et un deuxième haut-parleur

Mais nous voulons aussi parler du prix. 999 euros – c’est deux fois plus que vous devez payer pour au moins une Apple Watch Series 8, qui est également nouvelle. Ou trois fois plus que pour la nouvelle Watch SE si vous n’êtes intéressé que par les fonctionnalités secrètes d’une Apple Watch, comme les paiements mobiles sans tracas.

Ne nous leurrons pas : les temps sont incertains, l’inflation augmente, l’argent n’est plus si facile. Ici, les gens vont peser très attentivement s’ils veulent dépenser autant pour une montre de sport que pour un smartphone – l’iPhone 14 avec 128 Go, par exemple, coûte le même montant. Contrairement à l’Apple Watch « normale », la Watch Ultra est dans une gamme de prix que vous n’emportez même pas avec vous juste pour pouvoir utiliser quelques fonctions de commodité.

Que prévoit Apple pour la Watch Ultra ?

Là encore, la Watch Series 8 ne démarre qu’à 499 euros. Si vous souhaitez également des communications mobiles, vous êtes à 619 euros. S’il s’agit alors de titane et de verre saphir, ce sera au moins 849 euros. Ici, le pas vers la Watch Ultra plus chère de 150 euros n’est plus si grand.

Apple le verra de la même manière et l’abordera avec des attentes prudentes, ayant initialement commandé de petites quantités. Pour habituer les utilisateurs aux prix élevés du produit le plus important à long terme, l’Apple Watch ? C’est également possible, car le concept de la Watch Ultra ne rappelle certainement pas celui de l’iPhone X d’il y a cinq ans. Pour la première fois, Apple a franchi la barre magique des 1 000 euros pour le meilleur smartphone de sa propre entreprise. Aujourd’hui, même 1 500 euros est un prix courant pour un iPhone Pro bien équipé. Les utilisateurs paient s’ils veulent les meilleurs produits Apple.

Et si les temps restent stables. Parce que c’est le plus grand danger d’Apple : que l’argent pour quelque chose comme la montre de sport ultime ne soit plus là. Espérons le meilleur !