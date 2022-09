L’Apple Store est en panne avant les précommandes d’iPhone 14

De manière classique, l’Apple Store est en panne alors qu’Apple prépare le magasin pour la ruée des ventes d’iPhone 14.

L’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront tous disponibles à la commande à partir de 5 h 00 PT. Les AirPods Pro 2 seront également disponibles à la commande à ce moment-là.

La nouvelle gamme d’iPhone conserve les mêmes prix de départ que la gamme d’iPhone 13, mais avec la perte de la mini taille de 5,4 pouces la moins chère.

iPhone 14

L’iPhone 14 de 6,1 pouces commence à 799 $ pour un modèle de 128 Go, offrant des mises à niveau de fonctionnalités mineures par rapport à l’homologue de l’iPhone 13 de 6,1 pouces. Les nouvelles mises à niveau incluent un appareil photo principal à capteur plus grand, un nouvel appareil photo selfie avec autofocus et ouverture plus rapide, et un pipeline de traitement » Photonic Engine » qui, selon Apple, offrira jusqu’à 2 fois plus de capture de photos en basse lumière.

L’iPhone 14 prend également en charge la détection d’accident de voiture et le SOS d’urgence via un nouveau service satellite. Les fonctionnalités satellite seront mises en ligne en novembre pour les clients américains et canadiens. Une chose à surveiller cette année est que tous les modèles américains d’iPhone 14 n’incluent plus de plateau SIM physique, ce qui nécessite l’adoption d’eSIM.

Le plus gros ajout à la gamme iPhone 14 est l’iPhone 14 Plus. Celui-ci offre toutes les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 14, mais apporte pour la première fois un écran de 6,7 pouces à la série d’iPhone moins chère. Les acheteurs d’iPhone n’ont plus besoin de débourser 1099 $ et plus pour obtenir la plus grande taille d’écran du Pro Max; l’iPhone 14 Plus est beaucoup plus accessible, à partir de 899 $. Apple a également déclaré que ce modèle avait également la meilleure autonomie de batterie d’un iPhone.

iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max apportent beaucoup plus de changements. Pour commencer, ils sont alimentés par la puce A16, qui promet pour la première fois une efficacité énergétique améliorée fonctionnant sur un processus de fabrication de 4 nm.

La puce A16 comprend également un « moteur d’affichage » dédié, qui permet à l’iPhone 14 Pro de fonctionner dans un état de très faible consommation en mode Always-On. Cela indique que, comme une Apple Watch, l’écran de verrouillage de votre iPhone ne s’assombrit plus. Le téléphone affichera toujours l’heure, les notifications entrantes, les widgets de l’écran de verrouillage et le fond d’écran. L’écran a également été mis à niveau pour être encore plus lumineux lors de la lecture de contenu HDR, évalué à 1600 nits.

Apple promet également d’importantes mises à niveau de l’appareil photo. L’appareil photo principal dispose désormais d’une résolution de 48 mégapixels, et Apple utilisera un capteur à quatre pixels pour suréchantillonner l’entrée de 48 mégapixels dans une image de sortie de 12 mégapixels, dans le but d’augmenter les détails et de réduire le bruit. L’appareil photo principal peut également émuler un zoom optique 2x, en n’utilisant que les 12 mégapixels du milieu. L’objectif ultra-large a également été amélioré avec un capteur plus grand, absorbant plus de lumière et produisant des images avec moins de bruit et des prises de vue macro plus détaillées. Et tout comme l’iPhone 14, le nouveau moteur photonique améliore la capture de faible luminosité sur toutes les caméras.

Peut-être que le plus grand changement visuel est que la conception de l’encoche n’est plus. Au lieu de cela, une forme de pilule flottante unifiée abrite la caméra et les capteurs Face ID. Lorsqu’une activité en arrière-plan se produit, iOS étend les découpes noires physiques avec un logiciel pour fournir une interface utilisateur contextuelle pertinente, avec des animations et des transitions ludiques.

Apple appelle ce mélange de matériel et de logiciel «l’île dynamique». Par exemple, lors de la lecture de musique, l’île affichera la chanson en cours et un mini visualiseur de volume directement dans la barre d’état. Ou une minuterie en cours d’exécution dans la minuterie comptera à rebours lorsque vous naviguez dans le système d’exploitation de l’iPhone. Les applications tierces pourront également afficher des notifications riches en tant qu’activités en direct sur l’île.

