Comment fonctionnent le thermostat intelligent et les vannes intelligentes et combien vous économisez sur votre facture

Économiser sur les factures commence par les technologies de chauffage. Notre guide pour comprendre quelles technologies intelligentes doivent être installées dans la maison.

L’évolution des prix de l’essence à la bourse d’Amsterdam n’est pas rassurante. Toutes les courbes qui dessinent cet indice sur les graphiques ont fait face ces dernières semaines à une hausse qui n’avait jamais été enregistrée auparavant. Les résultats sont clairs. Ce sont les factures accrochées aux vitrines des restaurants, l’augmentation des recettes et l’augmentation des dépenses des ménages qui nous amènent à revoir notre consommation d’énergie.

Parmi les moyens qui existent pour économiser les ressources que nous utilisons pour chauffer nos affaires, il y a aussi les thermostats intelligents et les vannes thermostatiques intelligentes, deux outils qui peuvent contrôler à distance le débit d’eau chaude qui chauffe les maisons.

Les pourcentages d’économies varient selon les modèles utilisés. Bien sûr, un système de ce type prévoit aussi des investissements : on parle de chiffres autour de 700 euros. Compte tenu des coûts énergétiques actuels, le remboursement ne prendra pas trop de temps.

Qu’est-ce qu’un thermostat intelligent et comment ça marche

Une prémisse. Ces appareils servent à rendre la climatisation de nos maisons plus intelligente mais pour pouvoir les utiliser au maximum il faut vivre dans un espace avec chauffage autonome. Les facteurs qui permettent d’économiser de l’énergie dans une maison sont différents et parmi les plus importants, il y a tout d’abord une bonne isolation, c’est-à-dire la capacité d’une maison à retenir la chaleur à l’intérieur.

L’un des modèles de thermostat intelligent sur le marché

Les thermostats intelligents vous permettent de définir une température de référence qui fonctionne pour toute la maison. Mais pas seulement. Ce type d’appareil permet de régler la température de la maison même à distance : vous pouvez donc éteindre le chauffage lorsque vous n’êtes pas chez vous et le rallumer juste avant de rentrer. Les meilleurs modèles du marché ont également la capacité de prendre des décisions de manière indépendante et donc de réguler la température de la maison également en fonction des conditions météorologiques.

Que sont les vannes thermostatiques intelligentes et comment fonctionnent-elles

Les vannes thermostatiques rendent le fonctionnement du chauffage dans la maison encore plus avancé. Ces dispositifs permettent en effet de diviser le chauffage en zones indépendantes toujours gérables à distance. Les exemples de leur utilisation peuvent évidemment être différents.

Les vannes thermostatiques intelligentes sont appliquées directement sur les radiateurs

Vous pouvez éteindre le chauffage de certaines pièces pendant la nuit et d’autres pendant la journée. De cette manière, il est possible de s’organiser au mieux pour éviter tout gaspillage. Qui a besoin de chauffer une cuisine à 3h du matin ? Dans ce cas également, les vannes peuvent être contrôlées via l’application.

Combien vous économisez sur votre facture en utilisant ces systèmes intelligents

Pour les thermostats intelligents, les modèles présentés ces derniers mois permettent d’économiser jusqu’à 31 % du coût de la facture. Des pourcentages plus élevés sont atteints avec des vannes thermostatiques intelligentes qui permettent des économies de 30 %. Une utilisation combinée de ces deux technologies permet d’augmenter les pourcentages d’économies, même s’il n’est pas possible d’additionner les deux pourcentages puisque certaines fonctions de cette technologie se chevauchent.