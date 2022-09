Quelles sont les différences entre les AirPods Pro de première et deuxième génération ?

Es-tu sûr qu’ils ont été modifiés ?

Le premier sentiment que l’on a en voyant les AirPods Pro de deuxième génération est que rien n’a changé et donc toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été incluses se trouvent juste sous ces boîtiers blancs. Les écouteurs et le boîtier restent tels quels, avec sûrement de très petites variations à peine perceptibles. Donc si vous avez déjà le premier modèle et que vous êtes très guidé par ce qu’ils diront, vous n’avez pas besoin de les acheter car personne ne saura quel modèle vous portez à vos oreilles.

Maintenant, si on regarde à l’intérieur, on trouve des différences substantielles, comme la présence d’une nouvelle puce, la H2, qui améliore l’expérience musicale en permettant, selon Apple lui-même, une meilleure qualité sonore. En toute logique, il faudra vérifier cela, à l’instar de l’évolution de l’audio spatial, qui annonce également qu’« il vous entoure dans une expérience immersive qui vous emmène dans une autre dimension ». Bien sûr, pour les rendre un peu plus confortables pour tout le monde, ils ont ajouté un coussin supplémentaire aux trois qui accompagnaient déjà le premier modèle.

Précisément, la suppression active du bruit, une caractéristique exclusive de cette gamme et des AirPods Max, a été améliorée pour être encore plus efficace et nous empêcher d’entendre quoi que ce soit de l’extérieur lorsque nous l’avons allumé puisque, selon Apple, cette amélioration ne sera que doubler. Précisément, cette puce H2 joue également un rôle important à ce stade et promet des niveaux d’efficacité et de vitesse de connexion avec nos appareils plus anciens par rapport aux AirPods Pro de première génération.

Balayez sans toucher

Les AirPods en général ont toujours été des écouteurs avec une manipulation moche où il n’est pas possible dans de nombreux cas de contrôler du tout la lecture, même pas d’augmenter ou de baisser le volume sans avoir à passer par l’iPhone. Désormais, et contrairement à la première génération, les surfaces tactiles reconnaîtront un peu plus de gestes afin que nous puissions augmenter ou diminuer la musique en faisant glisser votre doigt le long du bas des écouteurs. On ne peut pas dire que c’est une innovation, mais c’est au moins bienvenu.

Les AirPods Pro d’origine sont arrivés avec la certification IPX4, c’est-à-dire qu’ils étaient résistants aux éclaboussures de liquide. Eh bien, cette deuxième génération reste à ce même niveau et n’offre toujours pas une protection complète comme le font les autres modèles concurrents. Même ainsi, maintenant le boîtier de charge de ces nouveaux AirPods Pro prend un peu plus d’importance.

En effet, la charge totale du boîtier passe à 30 heures et 6 par écouteur et charge. Rappelons que la génération précédente avait environ 4,5 heures d’autonomie, nous avons donc gagné pratiquement 33 % de plus. De plus, le conteneur du casque dispose désormais d’un petit haut-parleur qui émet des sons à chaque action que nous effectuons : lorsque nous les connectons pour charger ou lorsque nous voulons savoir où ils se trouvent, ils peuvent émettre un signal acoustique reconnaissable qui facilite leur localisation.

Enfin, nous aurons deux versions de ce boîtier : la normale compatible avec la recharge sans fil et celle spécialement conçue pour MagSafe que la première génération de ces nouveaux AirPods Pro n’avait pas, que vous pourrez réserver au prix de 299 euros à partir de septembre. 9 et recevez-les chez vous le 23.