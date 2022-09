Corsair présente son nouveau K100 AIR, un clavier mécanique ultra fin pour les gamers les plus exigeants

Corsair, la marque bien connue de matériel et d’accessoires de jeu, présente son nouveau clavier K100 AIR, un nouveau clavier mécanique hautes performances au design ultra-mince, capable de satisfaire les exigences les plus élevées des joueurs les plus avancés et des créateurs de contenu. Avec une connexion sans fil, un design moderne et des matériaux de haute qualité, il sera disponible le 4 octobre 2022 dans les stores spécialisés et sur la propre boutique en ligne de Corsair.

Un clavier ultra-mince pour les joueurs et les créateurs de contenu

« Avec un corps incroyablement mince mesurant seulement 11 mm à son point le plus fin et une esthétique épurée et minimaliste, le K100 AIR s’intègre parfaitement sur n’importe quel bureau ou poste de travail. Les commutateurs mécaniques CHERRY MX Ultra Low Profile offrent la frappe satisfaisante, tactile et fiable que les utilisateurs exigent, sans la hauteur des touches de taille standard.

De plus, le K100 AIR offre jusqu’à trois modes de connexion à tous les types d’appareils via Slipstream Wireless ultra-rapide, Bluetooth Low Latency sur jusqu’à trois appareils hôtes ou le mode câble USB sur PC et Mac, qui permet une interrogation à 8 000 Hz. pour des performances de jeu plus réactives. En revanche, sa batterie offre jusqu’à 50 heures d’autonomie avec le rétroéclairage RVB activé ou jusqu’à 200 heures avec le rétroéclairage éteint.

Ce nouveau clavier est complété par jusqu’à 50 profils entièrement configurables et 20 couches d’éclairage. Le nouveau Corsair K100 AIR sera disponible le 4 octobre 2022.

Source | Corsaire