OtterBox actualise la gamme de coques pour iPhone 14 avec une nouvelle collection de coques robustes MagSafe

La journée dernière a vu une collection de nouvelles coques pour iPhone 14 entrer en scène, et maintenant l’un de nos fabricants de coques préférés sur 9to5 est prêt à présenter ce qui est en magasin pour les dernières nouveautés d’Apple. OtterBox propose une large gamme de coques plus robustes, dont beaucoup ont été actualisées pour les nouveaux appareils de la série iPhone 14 avec MagSafe en remorque.

La collection de coques OtterBox pour iPhone 14 arrive

Après avoir vu une longue liste d’autres étuis de la série iPhone 14 mis en ligne cette semaine, les gens d’OtterBox sont enfin prêts à se lancer eux-mêmes dans l’action. Dans ce que certains peuvent considérer comme gardant le meilleur pour la fin, ces offres populaires arrivent toutes avec la protection OtterBox habituelle, c’est-à-dire qu’elles sont plus robustes que votre coque mince moyenne.

Répartis sur plusieurs styles différents que nous décrirons ci-dessous pour les quatre modèles du dernier smartphone d’Apple, chacun des nouveaux étuis OtterBox est disponible dans différents coloris et est conçu pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Avant de plonger dans tous les cas spécifiques cette fois-ci, vous pouvez également simplement acheter les nouveautés d’OtterBox sur le devant de chaque appareil de la série iPhone 14 avec les liens ci-dessous :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Série Symétrie

Pour commencer, OtterBox commence avec l’une des versions les plus allégées de ses étuis populaires qui se présente sous la forme de la série Symmetry pour iPhone 14. Celui-ci offre un look plus épuré sans toutes les poignées caoutchoutées trouvées sur certains des modèles. nous y reviendrons dans une seconde. Celles-ci ont tendance à être parmi les options les plus colorées, avec différents styles complétés par une offre claire.

OtterBox propose également les coques Symmetry Series+ pour iPhone 14, qui se distinguent notamment de leurs homologues de base. Le seul vrai changement est l’ajout de la prise en charge de la charge MagSafe, il y a aussi quelques avantages antimicrobiens supplémentaires. Le prix commence à 49,95 $ dans toute la gamme Symmetry.

Un peu plus robuste que les coques Symmetry, OtterBox propose également une nouvelle gamme d’étuis de la série Commuter conçus pour l’iPhone 14. Chacune de ces coques arbore ce que beaucoup considéreront comme le look emblématique d’OtterBox, avec une construction en 2 pièces qui associe un caoutchouc. doublure intérieure avec coque en plastique dur à l’extérieur. Il existe un support pour la charge MagSafe, bien que le véritable objectif ici soit la protection supplémentaire. Au lancement, il existe quatre couleurs différentes de boîtier de la série Commuter, qui commencent toutes à 39,95 $.

Allez encore plus robuste avec la série Defender d’OtterBox

Le dernier ajout principal à la gamme OtterBox iPhone 14 est le plus robuste, avec ses étuis Defender Series bénéficiant de quelques ajustements pour le dernier Apple. Dotées d’aimants MagSafe intégrés, les housses Defneder adoptent une position plus protectrice pour protéger votre appareil des chutes plus intenses, ainsi que de la saleté, des éraflures et d’autres dommages potentiels.

Le look bicolore habituel d’OtterBox est moulé en une seule construction, qui se décline en plusieurs coloris, y compris des couvertures transparentes qui montrent l’apparence de votre iPhone 14. Toute cette protection leur vaut le prix le plus cher de l’écurie OtterBox, avec Étiquettes de prix de 69,95 $.

