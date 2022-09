Atomic Heart, le FPS avec des robots inspiré de BioShock, est retardé et a du mal à arriver en 2022

Il semble incroyable qu’Atomic Heart, que de nombreux joueurs ont décidé de surnommer « le BioShock russe avec des robots », soit annoncé depuis plus de 5 ans. C’est à l’été 2017 que l’on voyait Mundfish dévoiler le premier trailer d’un FPS qui ne laissait personne indifférent, grâce à son action pleine de gore, la présence de machines automatisées et un décor surprenant dans l’Union soviétique des années 50.

Tout indiquait que cette année serait celle choisie pour que le titre atteigne PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, mais finalement il faudra attendre encore un peu, puisque Focus Entertainment, le nouvel éditeur responsable de le jeu , a confirmé par une déclaration que la nouvelle fenêtre de lancement est l’hiver prochain. Ou ce qui revient au même, entre décembre de cette année et mars 2023. Selon Robert Bagratuni (PDG de l’entreprise), la raison n’est autre que « d’offrir un produit de classe mondiale ».

2023, une année riche en sorties

Entre les nouvelles annonces et les reports de titres que nous avions prévus pour 2022, nous sommes tous d’accord pour dire que 2023 est une année vraiment prometteuse, pleine de sorties importantes. Ci-dessous, nous examinons les plus importants.

Forspoken – 24 janvier 2023

Remake de Dead Space – 27 janvier 2023

Dead Island 2 – 3 février 2023

Héritage de Poudlard – 10 février 2023

Fils de la forêt – 23 février 2023

Remake de Resident Evil 4 – 24 mars 2023

Seul dans le noir – 2023 (date à déterminer)

Wo Long: Fallen Dynasty – 2023 (date à déterminer)

Star Wars Jedi: Survivor – 2023 (date à déterminer)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 – 2023 (date à déterminer)

Diablo 4 – 2023 (date à déterminer)

Final Fantasy XVI – 2023 (date à déterminer)

Starfield – 2023 (date à déterminer)

STALKER 2 – 2023 (date à déterminer)

Marvel’s Spider-Man 2 – 2023 (date à déterminer)

The Senua’s Saga: Hellblade 2 – 2023 (date à déterminer)

Sea of ​​​​Stars – 2023 (date à déterminer)

Mensonges de P – 2023 (date à déterminer)

Tactiques Metal Slug – 2023 (date à déterminer)

Redfall – 2023 (date à déterminer)

Street Fighter 6 – 2023 (date à déterminer)

Sous les vagues – 2023 (date à déterminer)

Forza Motorsport – 2023 (date à déterminer)

Après le retard inattendu, Atomic Heart n’a pas de date de sortie précise, bien que la déclaration selon laquelle il le fera finalement « en hiver » ne laisse qu’une fenêtre sur la table : entre décembre de cette année et mars 2023.

