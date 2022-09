Socket en main de l’iPhone 14 Pro : nouvelles couleurs, Dynamic Island en action, et plus encore [Videos]

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont désormais officiels, et ils sont livrés avec une tonne de nouvelles fonctionnalités. Deux des plus grandes améliorations sont l’encoche repensée, qu’Apple appelle désormais « l’île dynamique », et le nouvel écran toujours allumé. Rendez-vous ci-dessous pour un aperçu du nouvel iPhone 14 Pro en action.

8 septembre 2022: Mise à jour avec plus de vidéos.

Nouvelles couleurs iPhone 14 Pro

Les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront disponibles en quatre couleurs, dont deux que nous avons déjà vues et dont deux sont toutes nouvelles : or, argent, violet foncé et noir sidéral. Les premières images que nous voyons de la zone pratique du Steve Jobs Theatre donnent vie aux nouvelles couleurs et montrent également quelques améliorations de l’argent.

La nouvelle couleur noire spatiale n’est pas très sombre à l’arrière, mais elle est nettement plus sombre que la finition graphite. Là où il se démarque vraiment, ce sont les bords en acier inoxydable, qui sont d’un noir pur semblable à l’ancienne Apple Watch noire spatiale. Le nouveau design violet foncé est vraiment joli avec sa finition brillante autour des bords en acier inoxydable et un violet plus dédié à l’arrière.

La finition dorée de l’iPhone 14 Pro semble inchangée par rapport à sa version précédente, mais Matthew Panzarino de TechCrunch dit la couleur argentée est nettement meilleure. Dans les versions précédentes, le blanc/argent avait l’air assourdi et trouble, mais cette année, il semble être beaucoup plus proche du blanc brillant.

Voici quelques photos de la nouvelle finition blanche ainsi que l’apparence du noir spatial par rapport au graphite de l’iPhone 13 Pro, avec l’aimable autorisation de Panzarino.

Et voici un aperçu de la nouvelle couleur violet foncé d’iJustine et de Krystal Lora.

Affichage permanent et îlot dynamique

En dehors des nouvelles couleurs, les autres changements majeurs apportés à l’apparence physique de l’iPhone 14 Pro sont le nouvel îlot dynamique et l’affichage Always-On.

L’île dynamique est ce qu’Apple appelle le remplacement de l’encoche. Selon la rumeur, la société comble le fossé entre les deux découpes d’affichage distinctes. La grande surprise ici est que la zone entre l’écart est complètement interactive et, enfin, dynamique. Il contient des informations contextuelles basées sur l’application que vous utilisez ou des données en direct d’autres applications.

Par exemple, l’île dynamique peut afficher des illustrations pour la musique que vous jouez actuellement. Il s’intègre également à l’application Horloge pour des choses comme les chronomètres et les minuteries. Il existe une intégration avec Apple Maps pour les informations de navigation, la prise en charge des activités en direct pour les notifications en temps réel, et bien plus encore.

L’affichage Always-On fonctionne comme nous l’attendions. Il affiche une version grisée de l’écran de verrouillage de votre iPhone avec des éléments tels que des widgets et l’heure visible. Il peut également afficher une version estompée de votre fond d’écran.

Rendez-vous ci-dessous pour quelques images pratiques de l’écran Dynamic Island et Always-On de l’iPhone 14 Pro. Les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seront mis en vente vendredi et seront disponibles le 16 septembre. Nous attendons des critiques approfondies de la presse sous embargo au début de la semaine prochaine.

Quelques mains sur le temps avec le nouvel iPhone 14 Pro et Dynamic Island ! La caméra 1/48MP est folle. Le monticule est massif.

2/ Dynamic Island est très cool. Préoccupé par le maculage de la caméra selfie

3/ Creuser l’inox noir plus foncé ici

4/ Lightning encore, pas d’USB-C#appleevent pic.twitter.com/7EfRXGIpDc — Entrée (@inputmag) 7 septembre 2022

