Far Out était en effet un événement stellaire – pour ces huit raisons

Apple pourrait être déçu qu’une grande partie de ce qu’il a annoncé hier ait été divulgué à l’avance, mais la société a quand même réussi à tirer suffisamment de surprises du chapeau. Tim Cook a joué au préalable que Far Out serait un événement stellaireet il n’avait pas tort.

Du génie absolu de l’interface utilisateur de Dynamic Island au prix étonnamment bas de l’Apple Watch Ultra, ce fut un événement impressionnant du début à la fin…

Les non-surprises dans Far Out

Il y avait pas mal Netcost-security.fr les lecteurs savaient d’avance :

Tous les produits annoncés

iPhone mini remplacé par l’iPhone 14 Plus

Les iPhones du modèle de base gardent l’encoche

Les modèles d’iPhone Pro obtiennent une découpe en forme de pilule

Affichage permanent des modèles Pro

La plupart des améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro

Capteur de température Apple Watch Series 8 (y compris utilisation limitée)

Apple Watch SE 2

Conception Apple Watch Ultra et bouton d’action

AirPods Pro 2 avec le même design, puce H2

Mais les surprises de l’iPhone 14 étaient impressionnantes

Malgré cela, les surprises de l’événement Far Out ont été impressionnantes. A commencer par le plus gros d’entre eux…

Île dynamique

Oui, nous savions qu’il y aurait une découpe de pilule et de perforation, et nous savions qu’Apple utiliserait l’interface utilisateur pour déguiser cela et le faire apparaître comme une seule pilule, avec la possibilité d’afficher du contenu au milieu.

Mais inventer une toute nouvelle interface utilisateur pour transformer la nécessité de trous dans l’affichage en une nouvelle fonctionnalité géniale n’était rien de moins que du génie.

Je n’ai certainement pas vu le passage d’une encoche à une découpe en forme de pilule comme quelque chose qui pourrait justifier une mise à niveau, mais honnêtement, Apple a changé cela. La nouvelle interface utilisateur est si élégante que je le voudrais même si je ne prévoyais pas de mettre à niveau pour les améliorations de la caméra.

Ensemble de fonctionnalités de base de l’iPhone 14

Bien que nous soyons maintenant habitués à ce que certaines fonctionnalités de l’appareil photo soient exclusives au Pro Max, ce que j’ai aimé cette fois, c’est le nombre d’améliorations de l’appareil photo apportées au modèle de base de l’iPhone 14.

Seuls les modèles Pro disposent du capteur 48MP, mais le modèle de base dispose toujours d’un capteur plus grand, d’une ouverture plus large et d’une mise au point automatique sur une caméra frontale à ouverture plus large. Photonic Engine indique également que de nombreuses capacités de traitement d’image sont également intégrées au modèle de base.

Côté vidéo, le modèle de base obtient le même mode cinématique avec 4K HDR jusqu’à 4K et le mode Action (plus à ce sujet dans un instant).

Le plus grand modèle d’iPhone 14 Plus vous offre la même taille d’écran que le Pro (mais sans la même technologie d’affichage), et un parcelle des capacités de la caméra, pour 899 $. Cette chose va s’envoler des étagères.

Mode actions

Une autre grande surprise a été le mode Action.

J’ai commenté dans le passé à quel point j’étais impressionné par la stabilisation d’image standard de l’iPhone 13 Pro, mais le mode Action semble porter cela à un tout autre niveau.

Je suppose que la sortie est en 1080p uniquement, car il semble qu’elle aura besoin d’un parcelle de la capacité de recadrage pour sélectionner des images immuables à partir d’un tel mouvement saccadé, mais c’est un prix à payer s’il fonctionne aussi bien qu’il apparaît dans la démo.

Si c’est le cas, l’iPhone 14 Pro pourrait non seulement faire des cardans une chose du passé, mais pourrait annuler le besoin de caméras d’action – du moins, dans les scénarios où le montage n’est pas un problème.

SOS d’urgence par satellite

Nous savions que cela allait arriver, même s’il y avait des points d’interrogation sur la fonctionnalité exacte. Une innovation clé est que le mode ne repose pas sur la transmission de messages en texte intégral. Au lieu de cela, il pose une série de questions, puis encode les réponses sous forme compressée.

Étant donné qu’Apple sait quelles informations sont collectées dans quel ordre, il peut compresser les données à presque rien. Par exemple, la première question est : Qui a besoin d’aide ? Les options sont Moi, Quelqu’un d’autre et Plusieurs personnes. L’iPhone pourrait facilement envoyer un 1, 2 ou 3, le serveur du côté d’Apple le retransformant en libellé complet. Si la fonctionnalité pose cinq questions, cela pourrait facilement être encodé en quelque chose comme : 13225 plus la latitude et la longitude. Cela rend les communications par satellite beaucoup plus fiables.

L’option Localiser pour indiquer à votre famille et à vos amis où vous vous trouvez était également un bonus inattendu.

Enfin, le fait que cette fonctionnalité soit gratuite les deux premières années. Nous ne savons pas encore combien cela coûtera par la suite, mais dans les circonstances où vous en aurez besoin, le coût sera probablement le cadet de vos soucis.

Détection de collision

Une autre fonctionnalité de sécurité inattendue était la détection de collision, à la fois pour la montre et l’iPhone. Il s’agit d’une fonctionnalité vue pour la première fois dans certaines voitures plutôt haut de gamme, nécessitant souvent un abonnement, il est donc formidable que cela vienne à autant de personnes en tant que fonctionnalité standard.

Apple Watch Ultra

Oui, nous connaissions les caractéristiques de conception, mais l’Apple Watch Ultra a tout de même réussi à devenir un incontournable pour les amateurs de plein air et les athlètes. C’est un ensemble de fonctionnalités très bien pensé, jusqu’à des choses comme rendre l’affichage rouge dans l’obscurité pour éviter de perdre la vision nocturne.

Ordinateur de plongée

La plus grande caractéristique inattendue était un ordinateur de plongée complet ! Je m’attendais à voir certaines caractéristiques sous-marines, mais avoir la capacité de remplacer complètement une montre de plongée sous-marine à part entière est incroyable. De la surveillance du temps en profondeur au calcul et à l’alerte des paliers de décompression, cela indique que pour de nombreux plongeurs récréatifs, c’est tout ce dont ils ont besoin.

En effet, l’inclusion de données provenant de la foule comme les conditions de plongée hyperlocales indique que dans certains cas, il peut être meilleur que n’importe lequel des ordinateurs de plongée existants.

Sirène

Un exemple de fonction petite mais bien ciblée est la sirène de 86 décibels. Cela pourrait être extrêmement utile en cas d’urgence, comme quelqu’un qui glisse lors d’une randonnée par visibilité limitée, permettant à ses compagnons de le localiser rapidement. Et si quelqu’un a besoin d’être secouru, le lat et le long amèneront les sauveteurs sur les lieux, tandis que la sirène pourrait rapidement les amener sur les derniers dizaines de mètres jusqu’à l’accident.

Prix

La dernière grosse surprise chez Far Out était le prix de l’Ultra. Tout le monde prédisait avec confiance 999 $ et plus, alors que la réalité s’est avérée n’avoir qu’un seul prix, et ce prix était de 799 $ remarquablement abordable.

Bien sûr, c’est toujours une bonne somme d’argent, mais étant donné que vous pourriez payer à peu près le même prix pour un certain nombre de combos Apple Watch Series 8 standard (l’acier inoxydable avec boucle milanaise, par exemple, coûte 799 $ pour le modèle 45 mm), il semble comme une bonne affaire. De même, lorsque vous le comparez à certains modèles Garmin de moindre technologie mais plus chers, bien que ceux-ci offrent toujours une autonomie nettement meilleure.

Ce sont donc les huit choses qui m’ont le plus impressionné à propos de l’événement Far Out – et vous ? Comme toujours, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :