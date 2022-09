Ce n’est pas la coupe Game of Thrones Starbucks, mais HBO va corriger un autre bug de House of the Dragon

Dans le troisième épisode de House of the Dragon (The Second of Its Name), le roi Viserys remet une carte à l’un de ses soldats. Jusqu’à présent, tout est normal, mais les téléspectateurs ont découvert un petit lapin, comme nous l’avons signalé sur Netcost. Non, ils n’ont pas glissé une tasse de Starbucks comme dans Game of Thrones, mais on peut voir que deux des doigts du monarque sont colorés en vert, signe que l’équipe des effets spéciaux a raté quelque chose. Maintenant, Variety prévoit que HBO corrigera la décision.

Il n’est pas rare que quelque chose comme ça se produise. De plus, ces types de pannes sont généralement corrigées rapidement. Une autre de la série de l’une des sagas les plus populaires, Star Wars : The Mandalorian, a joué dans une anecdote similaire dans sa deuxième saison : le jean d’un des membres de l’équipe technique s’est glissé dans la scène.

House of the Dragon, avec la technologie Star Wars

Que The Mandalorian et The House of the Dragon aient eu le lapin occasionnel n’est pas la seule chose que les deux sagas ont en commun. Dragonstone, la demeure ancestrale des Targaryen depuis qu’ils ont conquis Westeros, a été conçue à l’aide de StageCraft, la technologie également connue sous le nom de Volume. Il consiste à entourer le plateau de tournage d’écrans de haute qualité, qui reproduisent des parties de la scène grâce au moteur de jeu vidéo Unreal Engine.

House of the Dragon est une série qui se déroule environ 200 ans avant les événements relatés dans Game of Thrones. Viserys est le roi des Sept Royaumes, du moins jusqu’à la fin de ses jours. L’épineuse question de la succession est le thème principal de cette première saison, comme dans Game of Thrones, même si l’élément différentiel est qu’en ce moment ils ont des dragons… beaucoup de dragons. Et les prétendants n’hésiteront pas à les utiliser les uns contre les autres.

