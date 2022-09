Apple sélectionne Globalstar comme partenaire pour Emergency SOS via le service satellite

Pourquoi c’est important : Apple, dans le cadre du dévoilement de son iPhone 14, a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui utilisera des satellites en orbite autour de la Terre pour activer la messagerie d’urgence lorsqu’un utilisateur se trouve en dehors de la couverture mobile ou Wi-Fi. Cupertino était muet sur les détails, mais un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a fourni un aperçu supplémentaire du partenariat.

Des rumeurs de partenariat avec le fournisseur de satellites en orbite terrestre basse (LEO) Globalstar ont fait surface juste avant le lancement de l’iPhone 13 l’année dernière, mais la fonctionnalité n’a jamais trouvé son chemin vers les combinés – du moins pas publiquement. Certains pensent que les téléphones disposent en fait du hardware nécessaire pour permettre la communication avec les satellites et pourraient être activés avec une mise à jour logicielle.

Apple et Globalstar ont finalement conclu un accord menant à l’annonce de la fonctionnalité d’hier. Selon l’accord, Apple paiera 95% des dépenses en capital approuvées pour les nouveaux satellites Globalstar afin d’exploiter le service. Dans le dossier de la SEC, Globalstar a déclaré qu’il s’était associé à Goldman Sachs & Co. et explorait les opportunités de conclure le financement au quatrième trimestre de 2022.

Il est également intéressant de noter que Globalstar a accepté d’allouer 85 % de sa capacité réseau actuelle et future pour prendre en charge le service d’Apple, et doit maintenir des normes minimales de qualité et de couverture ainsi que la continuité du service.

Le SOS d’urgence par satellite sur les appareils iPhone 14 arrivera en novembre et sera gratuit pendant les deux premières années. Apple n’a pas précisé le coût du service après la période d’essai gratuite.

La valeur de l’action Globalstar a brièvement augmenté aux nouvelles, mais est depuis revenue aux niveaux d’avant l’annonce et se négocie actuellement autour de 1,88 $. L’action d’Apple a également bondi hier après-midi mais s’est déjà redressée.

La nouvelle gamme d’iPhone d’Apple comprend l’iPhone 14 grand public et l’iPhone 14 Plus ainsi que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max haut de gamme. Le prix commence à 799 $ pour le combiné d’entrée de gamme et à 1 099 $ pour le Pro Max. Tous seront disponibles en précommande à partir du 9 septembre avant la disponibilité générale le 16 septembre (à l’exception de l’iPhone 14 Plus, qui n’arrivera que le 7 octobre).