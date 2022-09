Options d’achat et changements de prix des AirPods Pro et AirPods 3

Apple a présenté mercredi la deuxième génération de ses écouteurs sans fil AirPods Pro haut de gamme, et ils sont livrés avec de multiples améliorations. Dans le même temps, la société a également apporté quelques modifications à l’ensemble de la gamme d’AirPods. Lisez la suite pendant que nous détaillons les nouveautés de la gamme AirPods.

Airpods Pro 2

D’abord et surtout, il y a les AirPods Pro 2. La nouvelle génération est livrée avec le même design que la version précédente, mais cette fois avec des améliorations matérielles.

Par exemple, les nouveaux écouteurs sont dotés de la nouvelle puce H2 d’Apple, qui est capable d’augmenter jusqu’à deux fois la suppression active du bruit et de rendre l’expérience Spatial Audio encore plus immersive.

AirPods Pro 2 est également livré avec de nouvelles tailles d’embouts pour garantir que les utilisateurs trouveront l’ajustement parfait pour leurs oreilles. La durée de vie de la batterie des écouteurs et du boîtier de charge a été augmentée et offre désormais jusqu’à six heures d’écoute et 30 heures au total avec le boîtier. Le nouvel AirPods Pro dispose également de commandes tactiles, vous pouvez donc balayer vers le haut ou vers le bas pour modifier le volume.

Apple a également introduit un nouveau boîtier de charge qui prend en charge la recherche de précision, tout comme AirTag. Le nouveau boîtier dispose également d’un haut-parleur intégré pour la première fois, ce qui vous permet d’émettre des alertes sonores via l’application Find My. D’autres changements incluent la prise en charge du chargeur Apple Watch et la possibilité d’y ajouter une boucle de lanière.

AirPod 3

Les AirPods 3 ont été introduits l’année dernière et restent dans la gamme en tant qu’option plus abordable pour les écouteurs sans fil d’Apple. Cependant, alors qu’Apple n’a apporté aucune modification au matériel des AirPods 3, la société a introduit une nouvelle version moins chère de 10 $ qui est livrée avec un étui de chargement sans prise en charge des chargeurs Qi ou MagSafe.

Arrêt des AirPods Pro de première génération

Avec l’introduction des AirPods Pro de deuxième génération, Apple a choisi d’arrêter la première génération de ses écouteurs sans fil Pro plutôt que de les conserver dans la gamme à un prix inférieur. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver les AirPods Pro de première génération à des prix inférieurs sur Amazon.

Voici la nouvelle gamme d’AirPods

Avec tout cela à l’esprit, voici à quoi ressemble maintenant la gamme AirPods :

AirPods de deuxième génération : 129 $

AirPods de troisième génération (étui Lightning): 169 $

AirPods de troisième génération (étui MagSafe): 179 $

AirPods Pro 2 : 249 $

AirPod Max : 549 $

Les précommandes des nouveaux AirPods Pro commencent à 5h00 PT le vendredi 9 septembre. Les nouveaux écouteurs arriveront dans les magasins plus tard ce mois-ci le 23 septembre.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

