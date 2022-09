Comment la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra se compare au reste de la gamme

Apple Watch Ultra, Series 8 et SE deuxième génération sont tous officiellement arrivés. Alors que le tout nouvel Ultra est livré avec la plus grande batterie jamais installée sur une Apple Watch, toutes les montres Apple de la série 8 à la série 4 bénéficieront du nouveau mode basse consommation avec watchOS 9. Voici comment la batterie Apple Watch Ultra par rapport à la série 8 et plus en haut.

Apple Watch Series 8 et SE de deuxième génération sont livrées avec des mises à jour modestes et la même autonomie de batterie « jusqu’à 18 heures » que nous avons vue avec toutes les montres Apple précédentes.

Mais un nouveau mode Low Power, similaire à la fonctionnalité trouvée dans iOS pour iPhone arrivera avec watchOS 9 qui doublera la durée de vie de la batterie de 18 heures pour une durée prolongée « jusqu’à 36 heures ».

Cependant, Apple Watch Ultra offre 36 heures d’autonomie standard et jusqu’à 60 heures en mode faible consommation.

Batterie Apple Watch Ultra vs Series 8, plus

Autonomie standard de la batterie de l’Apple Watch Ultra Batterie Apple Watch Series 8 et versions antérieures

Voici comment tout se compare :

Apple Watch Ultra Apple Watch Série 8 Apple Watch SE deuxième génération Séries 7, 6, 5 et 4 Autonomie normale de la batterie Jusqu’à 36 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 18 heures Durée de vie de la batterie prolongée/faible puissance Jusqu’à 60 heures Jusqu’à 36 heures Jusqu’à 36 heures Jusqu’à 36 heures

Apple décrit la durée de vie de la batterie Ultra comme ceci :

« L’autonomie de la batterie pendant des jours. Lorsque vous en êtes au deuxième jour d’un voyage en sac à dos, à la dernière étape d’un triathlon ou à plonger le long d’un récif de corail, la dernière chose à laquelle vous voulez penser est de manquer de batterie. Avec une autonomie de batterie plus longue que jamais, vous pouvez prendre presque n’importe quoi et avoir de l’énergie à revendre.

Batterie longue durée Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 et batterie longue durée antérieure

Une autre fonctionnalité fournie avec Ultra, la série 8 et la série 7 est la charge rapide – jusqu’à 80 % en 45 minutes.

Apple Watch Ultra Apple Watch Série 8 Apple Watch SE deuxième génération Séries 7, 6, 5 et 4 Charge rapide ✅ ✅ ❌ ✅, ❌, ❌, ❌ 80 % de charge prend 45 minutes 45 minutes ~60minutes 45, ~60, 60, 60, minutes

Que pensez-vous de la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra par rapport au reste de la nouvelle gamme ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

