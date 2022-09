Apple annonce l’iPhone 14 Pro et Pro Max avec un écran toujours allumé, un appareil photo 48MP et un SoC A16 Bionic

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple vient de conclure son événement hardware annuel d’automne où il a dévoilé la nouvelle gamme d’iPhone 14. Comme par le passé, la nouvelle famille de téléphones est divisée en offres grand public et solutions de qualité professionnelle. Ce dernier offre généralement des équipements haut de gamme comme de meilleurs appareils photo et une plus grande capacité de stockage à un prix plus élevé, et il en va de même cette fois-ci également.

L’iPhone 14 Pro dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces (2 556 x 1 179 pixels, 460 PPI) tandis que le plus grand iPhone 14 Pro Max contient un panneau OLED de 6,7 pouces (2 796 x 1 290 pixels, 460 PPI). Les deux modèles utilisent une conception de bord en acier inoxydable avec un arrière en verre mat texturé et un revêtement avant en céramique.

En termes de caractéristiques, les deux offrent 1000 nits de luminosité maximale typique, 1600 nits de luminosité HDR maximale et jusqu’à 2000 nits de luminosité maximale à l’extérieur. Ils utilisent également la technologie ProMotion d’Apple qui peut ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran de 1 Hz à 120 Hz en fonction de ce qui est affiché, soit pour économiser la batterie, soit pour maximiser la fluidité.

La nouveauté de 2022 est un affichage permanent qui rend l’heure, les widgets et d’autres activités en direct disponibles en un coup d’œil. L’encoche est maintenant l’île dynamique, une expérience pilotée par logiciel qui consolide les notifications, les alertes et les activités dans un espace unique et changeant de forme qui s’adapte en fonction de l’activité d’arrière-plan qui l’utilise.

Apple a également repensé la caméra TrueDepth, la rendant 31 % plus petite pour occuper moins d’espace sur l’écran.

La série iPhone 14 Pro est alimentée par le nouvel A16 Bionic doté d’un GPU à six cœurs (deux cœurs hautes performances, quatre cœurs efficaces) qui, selon Apple, est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence. Il est construit sur un processus de 4 nm et contient près de 16 milliards de transistors. Le GPU à cinq cœurs, quant à lui, dispose de 50 % de bande passante mémoire en plus qu’auparavant, tandis qu’un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs peut effectuer près de 17 000 milliards d’opérations par seconde.

Notamment, l’A16 Bionic n’est disponible que dans la gamme Pro. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus standard sont livrés avec l’A15 Bionic de l’année dernière.

Le système de caméra Pro orienté vers l’arrière des combinés est composé d’un appareil photo principal à quatre pixels de 48 mégapixels qui se trouve derrière un objectif à sept éléments à ouverture f / 1,78. Il y a aussi un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec une distance focale de 13 mm, un champ de vision de 120 degrés et une ouverture af/2.2, un objectif à six éléments ainsi qu’un téléobjectif de 12 mégapixels, 77 mm avec une ouverture f/2.8 et six -objectif à élément qui offre un zoom optique 3x.

Apple vante par ailleurs un « quatrième » appareil photo, un téléobjectif 2x de 12 mégapixels qui est activé en recadrant le capteur quad-pixel. Un flash True Tone repensé comprend désormais un ensemble de neuf LED qui changent de motif en fonction de la distance focale utilisée pour des résultats optimaux. Un revêtement de lentille en verre saphir protège les éléments arrière.

À l’avant, il y a un nouveau tireur TrueDepth de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,9, un objectif à six éléments qui utilise l’autofocus pour la première fois.

Les nouveaux modèles d’iPhone 14 Pro prennent également en charge le SOS d’urgence d’Apple via la fonctionnalité satellite. Lancé en novembre et gratuit pendant les deux premières années, le service utilisera des satellites en orbite autour de la Terre pour permettre la messagerie d’urgence en dehors de la couverture mobile ou Wi-Fi. La fonctionnalité peut également être utilisée pour partager manuellement votre position avec Find My afin de vous donner un sentiment de sécurité lors de vos randonnées ou de votre camping hors réseau.

Apple devait lancer cette fonctionnalité l’année dernière avec l’iPhone 13, mais elle ne s’est jamais concrétisée. T-Mobile et Starlink ont ​​annoncé conjointement une fonctionnalité similaire il y a quelques semaines à peine.

Une autre nouvelle fonctionnalité axée sur la sécurité est la détection de collision, qui repose sur un accéléromètre à double cœur et un gyroscope à plage dynamique élevée pour détecter les mesures de force G jusqu’à 256G. Combiné avec des composants existants comme le baromètre et les microphones, la fonction peut détecter un accident et appeler automatiquement les services d’urgence en votre nom.

L’autonomie de la batterie est évaluée à 23 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 14 Pro et jusqu’à 29 heures sur l’iPhone 14 Pro Max. Les deux sont capables de charge rapide et peuvent recevoir une charge de 50 % en 30 minutes environ, et portent un indice de protection IP68 contre la poussière et les liquides.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront précommandés le 9 septembre avant leur disponibilité le 16 septembre. Les prix commencent à 999 $ pour l’iPhone 14 Pro et 1 099 $ pour l’iPhone 14 Pro Max avec l’option de stockage d’entrée de gamme de 128 Go . Chacun est proposé dans votre choix de coloris noir, argent, or ou violet avec des capacités de stockage supplémentaires de 256 Go, 512 Go et 1 To.