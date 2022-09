Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs parlent de l’héritage de Steve Jobs, de la conception de Tesla et bien plus encore

Pour sa toute dernière Code Conference, Kara Swisher a réuni Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs sur la même scène pour se remémorer la vie et l’héritage de Steve Jobs. Jobs était la première interview de Swisher à la Code Conference il y a 20 ans, quand elle s’appelait D: All Things Digital.

Rendez-vous ci-dessous pour un résumé de quelques citations de l’interview de grande envergure entre Swisher, Jobs, Cook et Ive. Les sujets comprenaient des histoires sur les débats entre Tim et Steve, la conception avec Jony, ce que Steve pourrait faire aujourd’hui, et bien plus encore.

Sur la façon dont Steve verrait le monde et Apple aujourd’hui

Tim Cook : Je crois et j’espère qu’il serait fier. Un jour comme celui-ci où nous apportons beaucoup d’innovations qui sont fidèles aux principes qu’il a énoncés. Sur le grand monde, il serait troublé par beaucoup de ce qu’il voit. Le genre de partisanerie et de division dans le monde. Mais je pense qu’il serait heureux que nous respections les valeurs fondamentales pour lui comme la vie privée et la protection de l’environnement.

Ceux-ci étaient essentiels pour lui. Nous maintenons l’innovation et essayons de donner aux gens quelque chose qui leur permet de faire quelque chose qu’ils ne pourraient pas faire autrement. Et de leur donner des outils pour se découvrir et changer le monde à leur manière.

Emplois de Laurene Powell: Je dirais non seulement la polarisation, non seulement le fait que les gens en viennent vraiment aux mains au sein des familles et des communautés et de notre pays, mais aussi juste qu’il aimait tellement notre pays. Il aimait tellement la Californie, mais il aimait notre pays. Il aimait l’idée de l’Amérique.

C’était très important pour lui de pouvoir redonner quelque chose à l’expérience humaine, et je pense qu’il ne serait pas silencieux à ce sujet.

Jony Ive : Certainement déçu. Je pouvais l’imaginer être un peu fou et furieux mais aussi combiné avec ce genre de compassion et d’amour pour les idéaux que Laurene décrivait. Si vous allez faire quelque chose de vraiment difficile, vous avez besoin de ce genre de carburant et de fureur. Je pense qu’il aurait acheté sa curiosité et son manque de peur d’avoir des idées.

Sur les défis de conception d’aujourd’hui et… Tesla ?

Jony : Les défis restent les mêmes. Je pense qu’il y a des affordances fabuleuses avec des interfaces comme, par exemple, le multi-touch. Mais nous restons des êtres physiques. Je pense que, potentiellement, le pendule peut osciller un peu pour avoir des interfaces et des produits qui prennent plus de temps et qui sont plus engagés physiquement.

Kara : Vous aimez les voitures ?

Jony: Par exemple, ouais.

Kara: À quoi ressemblerait une voiture que vous concevez ?

Jony : Tu sais que je ne peux pas te le dire.

Laurène : Je ne suis pas une voiture, vraiment. J’aime les belles vieilles qui ne sont plus sûres à conduire, alors je trouve mes voitures sans âme. je dirais que je sais [Tim and Jony] n’aime pas le design de Tesla, mais j’apprécie le degré de sa sécurité. C’est vraiment très sympa.

Sur le débat de Steve Jobs

Tim: Il y avait toujours débat. Je sais qu’il y avait un folklore selon lequel vous n’avez pas débattu de lui, mais ce n’est pas vrai. En fait, si vous ne débattiez pas avec lui, il vous faucherait en quelque sorte. Et il ne travaillait tout simplement pas bien avec ce genre de personnes qui ne se sentiraient pas à l’aise de débattre et de repousser.

Kara : Quel a été le plus grand débat que vous et Steve avez eu ?

Tim Cook : La façon dont l’iPhone d’origine a été vendu. J’étais pour le mettre dans le modèle de subvention et il était pour la part de revenus. Sa voie était plus créative et plus différente ; mon chemin aurait escaladé plus vite, du moins je me sentais fortement. Et donc nous avons eu toute une discussion à ce sujet pendant un moment, c’était une discussion pluriannuelle.

Que pensez-vous que Steve ferait aujourd’hui ?

Tim: Je ne voudrais pas deviner. Je pense que Steve changeait constamment; il n’était pas statique. Il prendrait une croyance fermement ancrée, et présenté avec de nouveaux faits changerait. C’était l’une des grandes choses que j’admirais chez lui.

Je pense que c’est une si grande caractéristique des gens parce que les gens sont retenus par leur ancienne façon de penser, quelles que soient les nouvelles pensées et idées qui surgissent.

laurène: Il serait en train d’évoluer. Il était également très soucieux de ne pas rester trop longtemps à la barre et de faire de la place aux autres. Il avait un fantasme d’enseigner éventuellement, et parce que nous vivons juste à côté de Stanford, vous connaissez cette idée de faire du vélo jusqu’à Stanford et de donner des cours. Je pense qu’il pouvait enseigner presque n’importe quoi, et les gens en tireraient vraiment profit.

Jony : Je ne pourrais pas être plus d’accord. Je pense qu’une partie de la curiosité, qui, je pense, définit tellement Steve, est votre appétit d’apprendre. Et apprendre est plus important que d’avoir raison, comme l’a dit Tim.

Les meilleurs et les pires traits

Laurène : Chaque jour, il avait une liste de personnes qu’il appelait et il leur demandait simplement ce qui se passait. ‘Que vois-tu? A quoi penses-tu? Qu’est-ce que vous regardez?’

Il traversait l’industrie et appelait des gens qui, bien sûr, répondaient au téléphone, et il ne faisait que, vous savez, chercher constamment les cerveaux des gens, ce qui était vraiment intéressant. Je pense que ce n’est pas un trait de caractère largement répandu chez lui.

Cependant, lorsqu’il se sentirait, à son détriment, si confiant dans un point de vue qui en est le corollaire, il ne l’interrogeait pas nécessairement d’une manière qu’il aurait pu. Mais cela a aussi joué à son avantage.

Sur concours

Tim: Si nous cherchons à changer dans notre entreprise, nous avons en fait des concurrents féroces ; nous sommes dans l’industrie la plus compétitive. Nous ne sommes pas le leader en termes de part de marché ; Samsung l’est. Il y a aussi beaucoup d’autres personnes dans le secteur des smartphones, y compris Google.

Et donc tous ces gens dépensent du temps et des tonnes d’argent à travers le monde. Ce que nous faisons, c’est que nous essayons simplement de raconter très simplement l’histoire de notre produit.

Les archives de Steve Jobs

Décrivez Steve Jobs en un mot

Tim: Curieux.

Jony: Pur.

laurène: Rayonnant.

Kara: Surprenant.

Devis final

Kara a clôturé la conférence en larmes en lisant l’une de ses citations préférées de Steve Jobs :

Se souvenir que je serai bientôt mort est l’outil le plus important que j’aie jamais rencontré pour m’aider à faire les grands choix de la vie. Parce que presque tout – toutes les attentes extérieures, toute fierté, toute peur de l’embarras ou de l’échec – ces choses s’effondrent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important.

Il n’y a pas encore de rediffusion de l’événement disponible, mais nous ne manquerons pas de le partager quand ou s’il devient disponible.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :