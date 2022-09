POCO M5: Le nouveau smartphone pas cher taillé pour le jeu et le vlogging

POCO vient de dévoiler son nouveau smartphone le M5, un téléphone au tarif ultra compétitif capable de belles performances en jeu tout en assurant une bonne autonomie. La partie photo n’est pas en reste avec une configuration triple objectif permettant des clichés et du vlogging de précision. Au cours de cet article, nous allons vous dévoiler les caractéristiques de ce POCO M5 et les promotions liées à sa sortie pour une durée limitée.

POCO M5: Un smartphone puissant et endurant

À l’intérieur du Poco M5 se trouve le chipset de la série G le plus puissant de MediaTek : le Helio G99. Basé sur le nœud TSMC gravé en 6 nm (grande efficacité énergétique), il intègre un processeur octa-core composé de deux cœurs Cortex-A76 hautes performances fonctionnant à 2,2 GHz et de six cœurs Cortex-A53. Ceci est associé à un GPU Arm Mali-G57 MC2 et à 4/6 Go de RAM.

Le POCO M5 prend en charge le MediaTek HyperEngine 2.0 Lite, un ensemble de technologie permettant de « booster » l’expérience des jeux mobiles. Ce nouveau smartphone intègre intelligemment le chipset, la RAM LPDDR4X et la ROM UFS 2.2, ainsi que le Game Turbo 5.0 pour permettre un jeu plus fluide sur une longue période. Avec cette puissance et cette efficacité à portée de main, il est possible de bénéficier de performances maximales dans les jeux, une expérience haut de gamme assez rare dans un smartphone économique.

Le panneau Gorilla Glass à l’avant protège un écran LCD FHD+ DotDrop 90 Hz de 6,58 pouces. Poco indique que l’écran peut ajuster le taux de rafraîchissement (DynamicSwitch) à 30, 60 et 90 Hz en fonction du contenu visualisé. Cela permet d’économiser de l’énergie et de prolonger la durée de vie de la batterie tout en garantissant une expérience optimale, que ce soit pour jouer ou pour regarder du sport et des vidéos. Avec le taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, le POCO M5 ne vous freinera pas dans les jeux exigeant une vitesse tactile élevée.

Le POCO M5 dispose également de fonctionnalités haut de gamme comme l’affichage en plein soleil, qui vous permet de vous amuser à l’extérieur pour regarder des vidéos avec vos amis ou jouer à des jeux où que vous soyez.

Dans son boitier certifié IP53, ce M5 embarque une grande batterie de 5 000 mAh ce qui promet une solide autonomie.

Doté d’une triple caméra arrière, le POCO M5 comprend une caméra principale de 50 Mpx, un capteur de 2 Mpx pour la détection de la profondeur en temps réel et une caméra macro de 2 Mpx pour des gros plans. Cette configuration offre une grande polyvalence, permettant de prendre une photo d’un minuscule insecte ou de capturer l’excitation d’un festival de musique animé ou d’une soirée entre amis avec clarté et précision.

La finition en cuir du panneau arrière est un point fort du design du Poco M5. Comme tout le téléphone, le panneau est également en plastique, mais il a été conçu pour ressembler à du cuir.

POCO M5: Prix et promotion

À l’occasion de la sortie de ce nouveau smartphone disponible en 3 couleurs différentes, la marque propose une promotion « Early Bird » ainsi que des écouteurs offerts pendant une durée limité, du 12 au 17 septembre à partir de 13 heure !

➡️ Pour profiter de ce prix réduit, il suffit de se rendre sur la page POCO 🔥

Le POCO M5 passe de 189€ à 169€ dans sa version 4Go ram + 64Go de stockage.

Le POCO M5 passe de 209€ à 189€ dans sa version 4Go ram + 128Go de stockage.

POCO M5: Les caractéristiques techniques

Performances

MediaTek Helio G99

Procédé de fabrication TSMC6nm

CPU : CPU octa-core, jusqu’à 2.2GHz

GPU : Arm Mail-G57 MC2

RAM LPDDR4X + ROM UFS 2.2

4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB

Supporte un stockage extensible jusqu’à 1 TB

Affichage

Écran DotDrop FHD+ de 6,58 pouces

Résolution : 2408 x 1080 FHD

Rapport hauteur/largeur : 20:9

Taux de rafraîchissement : 30/60/90Hz

Taux d’échantillonnage tactile : 240Hz

Luminosité : 500 nits (HBM)

Rapport de contraste : 1500:1

Verre Corning® Gorilla® Glass

Batterie et charge

Batterie 5000mAh (typ)

Charge rapide de 18W

Chargeur dans la boîte de 22,5 W

Câble USB Type-C

Appareil photo

Caméra arrière : Appareil photo principal 50MP

Ouverture : f/1.8

Mode AF : PDAF

Caméra marco 2MP

Ouverture : f/2.4

Caméra de profondeur de 2MP

Ouverture : f/2.4

Caméra frontale 5MP

Ouverture : f/2.2

Design

Dimensions : 163.99mm x76.09mmx 8.9mm

Poids : 201g

Couleurs disponibles : Noir, vert et jaune

Design unibody à bord plat

Connectivité :

Double SIM, double veille : 4G + 4G

Prend en charge la 4G/3G/2G

Bandes réseau

4G : LTE FDD : Bande 1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G : LTE TDD : Bande 38/40/41

3G : WCDMA : Bande 1/2/4/5/8

2G : GSM : Bande 2/3/5/8

Réseaux sans fil :

Réseaux sans fil : Bluetooth 5.3

Protocole Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz

Autres