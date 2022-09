Laurene Powell Jobs, Jony Ive, Tim Cook et d’autres s’associent pour lancer les ‘Steve Jobs Archive’

CodeCon 2022 a eu un entretien avec le PDG d’Apple Tim Cook, l’ancien chef du design Jony Ive et Laurene Powell Jobs mercredi. Ensemble, ils ont parlé de l’héritage de Steve Jobs et de l’impact qu’il a eu sur la vie de nombreuses personnes. Maintenant, ils se sont tous associés pour lancer le «Steve Jobs Archive» avec des souvenirs importants de Jobs.

Les archives en ligne contiennent des documents historiques liés à Steve Jobs. Selon sa description officielle, une partie de ce contenu n’a jamais été vue par le public jusqu’à présent.

L’Archive servira de dépôt de documents historiques relatifs à Steve, dont certains n’ont jamais été rendus publics auparavant. Il développera également des programmes, des initiatives, des partenariats et des bourses destinés aux nouvelles générations.

Le site Web magnifiquement conçu contient des audios, des vidéos et même des e-mails de Jobs. L’un d’eux est particulièrement intéressant : un e-mail que Steve Jobs s’est envoyé en 2010. « Je suis ému par une musique que je n’ai pas créée moi-même. Quand j’ai eu besoin de soins médicaux, j’étais impuissant à survivre », a-t-il écrit.

« Steve possédait un sens illimité des possibilités et une croyance dans le pouvoir des individus d’apporter une contribution durable à l’humanité », a déclaré Laurene Powell Jobs.

« J’espère que les archives seront un lieu où s’inspirer de la vie et du travail de Steve, incitant les nouvelles générations à apporter leurs propres contributions à notre avenir commun. » Dans cet esprit, les archives de Steve Jobs raconteront des histoires et forgeront des opportunités qui encourageront les gens à élargir leur propre sens de ce qui est possible.