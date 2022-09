Yakuza : où, à quelle heure et comment voir l’événement dédié à la saga

La sortie de Yakuza : Like a Dragon a été un changement important pour la saga : Ryu Ga Gotoku Studio a renoncé au système basé sur l’action pour adopter le combat au tour par tour, comme s’il s’agissait d’un JRPG. De plus, il a également servi à introduire un nouveau protagoniste, Ichiban Kasuga. Son histoire se poursuivra dans Yakuza 8, qui a déjà été officiellement annoncé. Le verrons-nous à l’événement d’aujourd’hui, le 8 septembre ? Nous expliquons où, à quelle heure et comment voir la présentation.

Où regarder l’événement Yakuza

Ryu Ga Gotoku Studio a lancé la machinerie pour parler de l’avenir de la saga, bien qu’ils n’aient pas encore révélé exactement en quoi consistera l’événement. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le streaming peut être suivi rigoureusement en direct via la chaîne YouTube officielle du développeur. Dans Netcost, nous couvrirons toutes les actualités, mais si vous ne voulez pas manquer les informations pour le moment, nous vous fournirons le joueur ci-dessous.

À quelle heure est le Yakuza en streaming ?

France () : à 13h00

France (Îles Canaries) : à 12h00

Argentine : à 08h00

Bolivie : à 07h00

Brésil : à 08h00

Chili : à 07h00

Colombie : à 06h00

Costa Rica : à 05h00

Cuba : à 07h00

Equateur : à 06h00

El Salvador : à 05h00

États-Unis (Washington DC) : à 07h00

États-Unis (PT) : à 04h00

Guatemala : à 05h00

Honduras : à 05h00

Mexique : à 06h00

Nicaragua : à 05h00

Panama : à 06h00

Paraguay : à 07h00

Pérou : à 06h00

Porto Rico : à 07h00

République Dominicaine : à 07h00

Uruguay : à 08h00

Venezuela : à 07h00

