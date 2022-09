Google déploie la mise à jour de sécurité de septembre 2022 pour les téléphones Pixel

Le mois dernier, Google a officiellement publié la mise à jour stable d’Android 13 pour les téléphones Pixel. Et le moment est venu pour la première mise à niveau logicielle incrémentielle. Habituellement, Google lance les mises à jour de sécurité le premier lundi du mois. Cependant, comme il y avait la fête du Travail lundi aux États-Unis, la société a reporté la mise à jour à mardi. Ainsi, la première mise à jour incrémentielle basée sur Android 13 est sortie sous la forme d’une mise à jour de septembre 2022. Si vous possédez un Google Pixel 4 ou supérieur, lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour.

La mise à jour de ce mois-ci résout une liste de problèmes liés à la mise à jour Android 13. Comme son nom l’indique, la mise à jour augmentera également la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en septembre 2022. Google a détails officiellement partagés du nouveau logiciel sur la page d’assistance Pixel. Et selon les détails, la mise à jour est actuellement disponible pour Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a 5G, Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Oui, actuellement, il n’est pas disponible pour le Pixel 6a nouvellement sorti, il sortira plus tard ce mois-ci.

Selon les notes de version, Google résout le problème d’authentification biométrique, également appelé empreinte digitale, sur le Pixel 6a et améliorera également le temps de réponse. La mise à jour résout les problèmes d’épuisement de la batterie causés par certaines activités d’arrière-plan du lanceur, corrige le problème où la charge sans fil ne s’active pas dans certaines conditions, corrige le bug de connectivité Bluetooth et le problème où les notifications ne sont pas correctement visibles sur l’écran de verrouillage. Voici le changelog complet.

Mise à jour Google Pixel de septembre 2022 – Nouveautés

Ce qui est inclu La mise à jour de septembre 2022 comprend des corrections de bugs et des améliorations pour les utilisateurs de Pixel – voir ci-dessous pour plus de détails.

Batterie en charge Correction d’un problème causant occasionnellement une décharge accrue de la batterie de certaines activités d’arrière-plan du lanceur Correction d’un problème empêchant le mode de charge sans fil de s’activer dans certaines conditions *[1]

Biométrie Améliorations supplémentaires pour la reconnaissance des empreintes digitales et la réponse dans certaines conditions *[2]

Bluetooth Correction d’un problème empêchant parfois certains appareils ou accessoires Bluetooth de se connecter

Interface utilisateur Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition de notifications tronquées sur l’écran de verrouillage



Applicabilité de l’appareil

Les correctifs sont disponibles pour tous les appareils Pixel pris en charge, sauf indication contraire ci-dessous. *[1] Inclus sur Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 et Pixel 6 Pro *[2] Inclus sur le Pixel 6a



Google lance le nouveau logiciel pour les téléphones Pixel avec TP1A.220905.004 numéro de construction. La mise à jour se déroule de manière échelonnée, vous recevrez la notification OTA de mise à jour de septembre 2022 une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de septembre 2022 sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant la mise à jour. La photos d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

Articles Liés: