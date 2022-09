Dématérialisation de la signature avec Yousign

Dématérialisation de la signature électronique vs. la signature manuscrite

Parmi une multitude d’avantages de passer à un flux numérique et une signature électronique via dématérialisation, nous retrouvons le gain de temps et la sécurité. Ces deux points fondamentaux, définissent la nouvelle façon de travailler que la signature électronique vient intégrer dans les pratiques des TPE, des PME et des ETI.

Optimiser le temps consacré aux signatures

Faire une signature électronique, c’est avant tout réduire le temps consacré à cette tâche pour approuver un document, un certificat ou n’importe quel support qui peut être numérisé et représenté sous forme de fichier exploitable par les appareils électroniques de notre quotidien.

L’opération de signer est bien évidemment accompagnée d’une palette d’outils pratiques, qui permettent aux collaborateurs de réaliser un gain de temps remarquable dans leur démarche de signer un document.

Un niveau de sécurité conforme aux exigences européennes

En plus de l’aspect légal important des signatures électroniques, comment créer une signature électronique sans l’aspect de sécurité primordial ?

Le tiers de confiance certifié vous propose des certifications de type eIDAS sur la totalité des signatures électroniques, ainsi que l’horodatage associé. Vos données sont donc chiffrées, et votre compte ainsi que les documents restent chiffrés et hébergés de manière sécurisée dans des serveurs localisés en Europe.

Yousign vous propose également d’être propriétaire de vos données stockées, et de les protéger puis de les partager de manière conforme qui suit des normes strictes de sécurité.

Faire une signature électronique avec Yousign : la référence incontournable en France et en Europe

Créer une signature électronique a été chose réinventée par Yousign. Une solution clé en main pour lier de manière optimale vos collaborateurs et les documents numériques importants qui définissent votre activité et l’acheminement de vos opérations quotidiennes.

La force de l’offre Yousign réside avant tout dans le savoir-faire français et européen afin de présenter un groupement de produits et de services de qualité et qui suivent les normes et les recommandations françaises et européennes.

Les garanties de confiance de Yousign, fait de ce partenaire un grand acteur de son secteur depuis 2013 et jusqu’à ce jour où l’équipe Made in Europe, dépasse 100 collaborateurs engagés tous les jours pour solidifier la nouvelle manière pour les entreprises de travailler et collaborer facilement.