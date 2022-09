BeReal : ce qu’il a en commun et en quoi il diffère d’Instagram

Les réseaux sociaux évoluent rapidement, et de temps en temps il en apparaît un qui surprend par son originalité. En début d’année, BeReal commençait à être utilisé timidement, malgré le fait que son lancement remonte à 2020. Le bouche à oreille a fait son travail, et maintenant que l’été est passé, on peut dire que BeReal est un virus viral. phénomène, Eh bien, leur nombre n’a fait qu’augmenter. Si TikTok vous paraissait déjà moderne et que vous venez de découvrir l’existence de ce réseau social, restez dans les parages et nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle plateforme et ses différences avec Instagram.